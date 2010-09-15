«Авторадио» болеет за Россию!

3 и 7 сентября самые активные и квалифицированные болельщики, как всегда, собрались в «Спортбаре Авторадио». Билеты бесплатно получали все, кто первым оказывался в тех точках Москвы, которые накануне были названы в эфире и отмечены на карте мобильного приложения «Автомонитор». Поболеть за наших футболистов в играх против Андорры и Словакии приехали многие звезды. За столиками были замечены Игорь Саруханов, Рома Жуков, Светлана Разина, Виктория Дайнеко, группы «Фабрика», «Челси», JukeBox, Светлана Мастеркова, Ляйсан Утяшева, Кай Метов и другие. Распорядителем «Спортбара Авторадио», по традиции, был один из ведущих утреннего шоу «Мурзилки Live» Михаил Брагин. Особенно напряженная атмосфера сложилась в «Спортбаре Авторадио» в день игры со Словакией.

- Игра будет непростая, словаки парни крепкие, – не скрывал своих опасений Брагин. ­– Но кто к нам с мячом придет, тот мячом и получит!

Матч начался осторожными действиями с обеих сторон. В середине первого тайма, преодолев стартовое напряжение, сборная России, казалось, уже стала наращивать прессинг на ворота соперника, как вдруг словно гром среди ясного неба гол в наши ворота!

– Ну, просто не повезло: Акинфеев отдавал Березуцкому, а тот в это время переложил корпус и разминулся с мячом по касательной, – со знанием дела комментировала неудачу пилот «Авторадио» с позывным «Веснушка».

Видя, что его тонкие пасы не проходят, Аршавин пытается сам идти в обводку, собирает возле себя нескольких словацких защитников и, заблудившись среди них, как Мальчик-с-пальчик в густом лесу, в очередной раз теряет мяч.

– Шава, вернись! – прорезается сквозь мощный гул «Спортбара Авторадио» пронзительный женский возглас, призывая нашего капитана то ли скорее бежать в оборону, то ли вернуться наконец к командной игре.

­– Я хорошо понимаю сейчас Аршавина, – объясняет ситуацию солистка группы «Мираж» Светлана Разина. – Что-то не катит, и он разрывается: взять ли игру на себя или сыграть в пас и дать партнеру еще один шанс. Сочувствую нашему капитану, он делает все что можно!

Игра завершилась не в нашу пользу. Но болельщики «Спортбара Авторадио» не теряли бодрости духа:

– Будем болеть за Россию до конца. Еще все впереди, и мы еще всем покажем! И обязательно приедем сюда на следующие матчи в октябре.