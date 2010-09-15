Замучили стрессы? Тогда срочно… в музей!

Одна из проблем современного человека – катастрофическое неумение расслабляться. В погоне за релаксом мы посещаем йогу и пилатес, участвуем в чайных церемониях и психологических тренингах. Другими словами, чего только не придумываем. А ведь есть еще немало возможностей сбросить напряжение, например посетить музей.

Об этом решили напомнить создатели программы «Музейная карта России», выходящей в эфире «Радио России» с 6 сентября.

Неспешное созерцание – прекрасный способ привести в порядок мысли и чувства. В гулких залах время бежит по-особому. Деловая жизнь с ее стремительным ритмом и потрясениями редко проникает за дубовые двери храмов науки и искусства. Дополнительный довод в пользу посещения музеев приводят психологи. Они утверждают, что всем нам обязательно нужна в жизни некая константа. Нечто незыблемое, помогающее держаться на плаву, чтобы ни случилось. Например, регулярные встречи с искусством и историей. Желательно возведенные в ранг семейной традиции.

Не знаете с чего начать? Вашим гидом по волшебному миру музеев готова стать «Музейная карта России». О новом цикле рассказывает автор и ведущая передачи Валентина Иванова: «Каждая программа будет являться визитной карточкой одного из музеев. Масштабы и известность не будут иметь решающего значения. Главное условие участия в программе – наличие интересных, уникальных экспонатов, о которых должны узнать слушатели. Представители культурных центров расскажут в программе о перспективах развития своего учреждения, поделятся интересными фактами из его истории. Обязательная рубрика программы – рассказ о шедевре, хранящемся в этом музее».

В скором времени у «Музейной карты России» появится собственная страничка на сайте «Радио России», на которой все желающие смогут не только узнать последние новости и прослушать пропущенные по каким-либо причинам выпуски, но и поучаствовать в создании передачи. Авторы цикла ждут откликов на свой труд и пожеланий, о каких еще музеях и галереях вам хотелось бы услышать в эфире.

Программу «Музейная карта России» слушайте по понедельникам и четвергам в 16.25 на волнах «Радио России».