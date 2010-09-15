В предыдущем номере «АН» напечатали статью Алексии Мелевской «Я б в политики пошел!». Речь в ней шла о том, зачем представители нынешнего гламурного сообщества ищут пути в политику и какова в данном случае цена «входного билета». В частности, публикация содержала фразу – «На благо страны продолжают трудиться «музыкальные» депутаты Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум»…

На днях редакция получила письмо от Александра Лоидиса – штатного помощника депутата Государственной думы РФ 4-го созыва Александра Розенбаума. Вот что он пишет:

«В статье А. Мелевской допущена фактическая ошибка. В составе депутатского корпуса Государственной думы Российской Федерации 5-го созыва нет такого яркого представителя творческой интеллигенции, как Александр Розенбаум! В Думе предыдущего созыва он действительно был и активно трудился, непосредственно участвуя в нескольких законодательных инициативах по запрету продукции порнографического характера.

Но главная заслуга Александра Розенбаума на депутатском поприще заключается в его резком неприятии проекта Федерального закона, подготовленного фракцией «Единая Россия», – в соответствии с которым произошла бы подмена Флага Победы. Он дал подробное и страстное интервью в газете «Комсомольская правда», выступал в различных СМИ, несмотря на то, что являлся членом фракции «Единая Россия».

Указанный проект закона накануне Дня Победы был одобрен регламентным большинством Государственной думы, но Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин закон не подписал.

После этого правящая партия больше не привлекала Александра Розенбаума к депутатской деятельности…

Александр ЛОИДИС,

штатный помощник депутата Государственной думы РФ 4-го созыва Александра Розенбаума»