Я была очень беспечной

Народная артистка России Светлана КРЮЧКОВА невероятно энергичный человек, хотя ее жизнь никогда не была легкой и безоблачной. На пути к успеху Светлане Николаевне пришлось справиться со многими бедами, препятствиями, болезнями. И роли в таких картинах, как «Старший сын», «Женитьба», «Родня», «Царская охота», принесли великолепной актрисе широкую известность и любовь зрителей.

- Светлана Николаевна, вы представляете, какой он сегодня, ваш зритель?

– Я очень люблю своего зрителя. Поэтому на юбилейный вечер в БДТ большая часть билетов была отдана в свободную продажу по доступной цене. Мой сын однажды спросил: «Почему на твоих спектаклях у подъезда нет дорогих машин?» Я ответила: «Саша, я не хожу на лекцию по экономике и бизнесу, так как ничего в этом не понимаю. А люди, у которых дорогие машины, как правило, ничего не понимают в поэзии».

К театру надо быть немножко подготовленным. Вы ведь не приходите в церковь в заломленной шапке, с сигареткой и бутылкой портвейна. Вы как минимум должны заглянуть в Библию, чтобы понять, куда вообще пришли. Так вот, чтобы прийти в театр, я считаю, надо немножечко подготовиться. Ко мне идет интеллигенция, у которой никогда не было много денег.

– Насколько я знаю, в свое время у вас были серьезные проблемы со здоровьем. Как вы все это преодолели?

– Да, было много операций и две тяжелые травмы, в автокатастрофе и на киносъемках... Вскоре после моего переезда из Москвы в Ленинград (это произошло в середине 70-х, когда после съемок «Старшего сына» актриса влюбилась в известного питерского оператора Михаила Векслера и уехала в город на Неве. – А.Г.) со мной произошел случай, по-своему типичный для отечественной медицины. У меня жутко разболелся живот, близкие вызвали «скорую». Врач, приехавший по вызову, открыл мой паспорт и заявил, что в больницу «скорая» меня не повезет, потому что у меня нет ленинградской прописки. Мои близкие долго убеждали доктора, что я – известная актриса, работаю в Большом драматическом театре, снимаюсь в кино… В больницу имени Карла Маркса (теперь она называется именем Святого Георгия) меня все-таки доставили. Но злоключения продолжились: мне неправильно поставили диагноз – приступ аппендицита. Когда уже разрезали, оказалось, аппендикс спокоен. Но раз уж разрезали, заодно и его вырезали. А до истинной причины острых болей так и не докопались…

Процесс реабилитации тоже был трагикомичен. Меня положили в хирургическую палату, где находилось еще четырнадцать человек. Чтобы никого не беспокоить ночью, уколы делали исключительно в руку, на которую падала узенькая полоска света из коридора. Через несколько дней рука стала синей… К счастью, меня навестил Сергей Юрский, и появление всеми любимого актера сыграло положительную роль в моем дальнейшем пребывании в больнице.

– В одном из своих интервью вы сказали: «Если бы я стала молодой, я бы никогда не выпила ни одной рюмки вина и очень внимательно относилась бы к своему здоровью. К сожалению, я была очень беспечной…»

– Да, это мои слова. В то время застолье было нормальным явлением. Первый кадр, сотый кадр, операторский кадр, первый съемочный день, последний, премьера… Открытие сезона, закрытие сезона. Очень многие мои друзья и подруги (среди них есть и известные актеры!) спились, начав, казалось бы, с таких невинных застолий. Я тоже страдала от того, что очень долго не могла сказать слово «нет», мне не хотелось кого-то обидеть. «Ну давай выпьем!», «Ну давай поедим!»… Сейчас я научилась отказывать, и научил меня этому старший сын. Он хорошо говорит слово «нет».

Веселиться я могу спокойно и без вина. Кстати, сейчас очень много людей, которые вообще не пьют на банкетах. Зачем? У всех работа с утра. Раньше мы работали на одной работе, теперь – на пяти. Когда пить? Тут бы выспаться успеть. Сейчас модно другое – здоровье беречь, и хорошо бы, чтобы эта мода задержалась подольше.

– А что вы делаете для того, чтобы поправить свое здоровье?

– Иногда получается поплавать, благо бассейн рядом. Дома у меня есть велотренажер. Хожу в баню. Регулярно, на протяжении почти тридцати лет.

– У вас большая банная компания?

– Очень маленькая. Я и мой младший сын. Еще у нас пара друзей, тоже заядлых банщиков, кстати, не артистов.

– А мужа своего в баню не берете?

– Ни муж, ни старший сын не любят ходить в баню. К счастью, теперь у меня баня дома. Муж к 8 Марта сделал мне подарок, построил прямо в квартире маленькую баньку рядом с ванной комнатой… Еще я стараюсь обращать побольше внимания на то, что ем. Дело в том, что я в течение многих лет была на гормонах. Я очень хотела детей, и знала, за что страдаю! Мой вес – нагнанный гормонами.

– Если появляется свободное время, где любите отдыхать?

– Я смеюсь: «У Бога был один выходной! Почему у меня его нет?!»Летом стараюсь передохнуть – езжу на море, в санаторий. На море все болячки проходят.