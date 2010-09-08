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Венецианские лебеди

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Сергей ШОЛОХОВ, специально для «АН» ]

Венецианские лебеди

Наступили горячие деньки старейшего кинофестиваля в мире – Венецианского. В этом году только очень ворчливые критики могут ругать отбор фильмов для программ фестиваля. Причем и за нашу державу не обидно.

Но тон, как всегда, задают американцы. И в конкурсе, и вне конкурса большие голливудские студии выдали по фильму, которые смотришь с интересом. Даррен Арановски, который прославился фильмом «Боец без правил» («Рестлер») с Микки Рурком в главной роли, на сей раз взялся за тему балета. Причем его «Черный лебедь» с Натали Портман снят в жанре триллера. Подумать только, наш Чайковский, наше «Лебединое озеро» – и в жанре триллера!

Скромняга героиня Натали Портман, которой суждена карьера балетной этуаль, привыкшая танцевать невинных лебедей, назначается балетмейстером (очень органичная работа французского актера Винсента Касселя) на главную роль в новой редакции «Лебединого озера». Суть этой редакции в том, что и на роль белого лебедя, и на роль Царицы лебедей, то есть черного лебедя, назначается одна и та же балерина. Где ей искать краски для злого персонажа, если кроме театра и репетиций, и завтраков с мамой – бывшей балериной – у нее ничего нет в жизненном опыте? Тут недалеко и до греха. А балерина-завистница, запасная на эту роль, тут как тут. И пошло-поехало.

Бары с дурманом, парни с незащищенным сексом, лесбийская любовь, снятая Арановски как балетная сцена, – есть от чего бедной головке маленькой героини Натали шизануться. Действие развивается стремительно, и уже непонятно, где реальность, а где буйное воображение героини, которое помогает ей войти в образ. Да так войти, что оттуда нет возврата. А если учесть, что Натали Портман 90% балетных сцен исполняет сама (10 месяцев до съемок репетировала по пять часов в день), то создается ощущение настоящего бенефиса актрисы. Она по праву заслужила и аплодисменты фестиваля.

Другой большой фильм под названием «Город», только уже вне конкурса, предъявил миру Бен Афлек, один из лидеров нового поколения голливудских кинематографистов. «Город» он поставил как режиссер, сам же и сыграл главную роль, принял участие и в сценарной работе. Действие фильма происходит в уникальном районе «Чарльзтаун» всего в миле от Бостона, где за год совершается больше банковских ограблений и краж машин, чем во всей Америке, вместе взятой. Появились даже потомственные грабители, к числу которых принадлежит герой Афлека. Вместе со своей бандой он грабит банки и, хотя выручку не отдает бедным, но все равно в нем есть что-то от Робин Гуда – он благородный грабитель. И все бы шло ничего, если бы не героиня Ребекки Холл, которая покорила его сердце. Сердце героя разрывается на части – предать друзей или прекрасную банковскую служащую! Полиция и ФБР сжимают кольцо, друзья гибнут один за другим, а он мучается, но даже сквозь растерянную улыбку всегда видны его белоснежные зубы.

Среди фильмов, которые сразу привлекли внимание, оказался и «Норвежский лес» – экранизация знаменитого романа Харуки Мураками. Режиссер Тран Хунг увлекся эротической темой романа, убрав из него юмор и иронию. В фильме все герои в исполнении японских красавчиков и красавиц предаются разнообразному сексу. А когда что-то не получается (например, любишь одного, а вожделеешь другого), то это дает предлог для разочарования в жизни вообще.

Отечественный фильм «Веснянки», снятый уже имеющим венецианские регалии за фильм «Первые на Луне» Алексеем Федорченко, очень даже пришелся ко двору. Снятый на частные деньги (продюсер Игорь Мишин) фильм рассказывает, казалось бы, частную историю похорон жены главного героя – директора бумажного комбината (Юрий Цурило). Но ритуал совершается по обычаям меря, то есть этноса, имеющего финские корни и обрусевшего порядка 400 лет назад. К нему принадлежат герои фильма, и из экзотической истории он превращается в универсальную метафору взаимоотношений жизни и смерти. Оператор Михаил Кричман открывает нам целую страну, живущую рядом с нами какой-то отдельной сказочной жизнью. Но она исчезает на наших глазах, как исчезает память народа, у которого кроме имен рек и этнографически неповторимого обряда похорон, уже ничего не осталось. Зал с публикой и жюри во время премьеры хлопал 12 минут. Даже Тарантино, которому надлежит соблюдать объективную всемирность председателя жюри, повернулся к съемочной группе, когда зажегся свет, и наградил ее горячими аплодисментами.

Другим лидером фестиваля пока остается политический памфлет Иржи Сколимовского «Убийство по необходимости». Вот это настоящая жесть. Взятый в плен в Афганистане и перевезенный в фильтрационный секретный лагерь в центральной Европе, герой по имени Мухаммед попадает в автоаварию во время транспортировки и босой бежит по снегу, видя раньше в своей жизни только поля конопли и пустыни песка. Теперь, чтобы выжить, ему придется идти на все тяжкие, – такой вот аттракцион в центре бывшего социалистического лагеря.

Кто получит «Золотого Льва», вы сможете не только узнать, но и увидеть в моей программе «Тихий дом». Она выйдет в субботу, 11 сентября, поздним вечером на Первом канале.

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