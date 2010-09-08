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Жизненные стратегии и способы выживания Фабриса Ибера

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Наталья Чаплыгина ]

Жизненные стратегии и способы выживания Фабриса Ибера

Далеко не все желающие познакомиться с оригинальным творчеством этого французского художника имели такую возможность в 1999 году. На сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в Москве была представлена его «хаосография» к балету Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Анжелена Прельжокажа.

С 8 сентября по 3 октября такая возможность появилась вновь. В помещении Фонда культуры «Екатерина» на Кузнецком Мосту столицы открылась выставка работ Фабриса Ибера. Названа она, как и одна из его картин, – «Бессмертные». Она проходит в рамках года Россия – Франция 2010. На открытии выставки ее куратор Жаклин Фридман, мило улыбаясь, назвала ее авантюрным проектом. Директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова в свою очередь подсказала, что вниманию зрителей будет представлен высококачественный китч. Принимать его следует легко и с улыбкой. И напомнила, что какая-нибудь сушилка или унитаз в зале музея – это произведение искусства…

Фабрис Ибер получил художественное образование в Высшей национальной школе изящных искусств в Нанте. До этого уже имел математическое образование. Похоже, такое редкое сочетание позволяет художнику передавать в своеобразной ироничной манере свои взгляды и мысли.

В нескольких залах на двух этажах представлены более 20 картин и другие оригинальные художественные произведения. Надувные прозрачные медведи, зеленый человек без лица, слепленный как будто из проклеенной бумаги, потрескавшийся глиняный человек, к чему-то подключенный с помощью пластиковых трубок. Все эти создания имеют незамысловатые одноименные названия. А вот инсталляция из голубой пластиковой бутылочки, «взгляд» которой устремлен в воду расположенной под ней садовой бочки, ассоциативно назван «Голубой нарцисс». Мило.

Фабрис Ибер задействовал все предоставленное пространство. Расставил на свободных местах в немалом количестве разноцветные тазики. С помощью видео показал возможные варианты их использования. Соединил верхний и нижний этажи, смастерив спускающийся желудочно-кишечный тракт. Повесил пластиковые маски, предлагая их примерить всем проходящим. И опять-таки – видео с возможными вариантами поведения в предлагаемых обстоятельствах.

Таким образом художник вовлекает всех в процесс знакомства с ним, а может быть, и с самими собой? Многие робко, но прикоснулись к искусству. И уже с большим пониманием отнеслись к необычной трехлучевой качалке и такого же типа весам. В них – символ баланса. Важное для художника понятие. Действительно, все его произведения сбалансированы неоднозначностью их восприятия. Распиленная матрешка стала вдруг похожей на многослойный саркофаг. А быстро вращающийся горшочек с цветком стал представителем импрессионизма.

И наконец, удивительные картины Фабриса Ибера. В них особенно проявляется «математическое прошлое» художника. Манерой исполнения они напоминают «рисунки на полях», когда человек о чем-то думает, а рука сама рисует. Из таких «бессознательных» сюжетов часто возникают произведения глубокого смысла. Пространство его картин заполнено не только рисунком, но и какими-то стрелками-векторами, дополнено словами. И все это вызывает ощущение, что ты пытаешься прочитать философские мысли художника. Интересно интерпретировать увиденное. Это позволяет принять многообразие вариантов существующих и вполне вероятных ситуаций. В некоторых картинах художник использует несколько фигур-пазлов, показывая, что композиция может и поменяться. Так Пикассо для «Герники» сделал из бумаги кровавую слезу и долго двигал ее по картине, пока не определил самое впечатляющее место – из глаза быка!

Как сказал сам художник, он ставил перед собой задачу показать в качестве гипотезы все возможные варианты собственного поведения и их последствия. И ему удалось легко, ненавязчиво заинтересовать присутствующих и дать возможность почувствовать, как границы собственного опыта расширяются. Как говорят, спешите видеть!

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