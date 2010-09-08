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Адвокат детства

Главе Российского детского фонда Альберту ЛИХАНОВУ – 75

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Адвокат детства
Фото PHOTOXPRESS

Альберт Лиханов не только председатель Российского детского фонда, но и президент Международной ассоциации детских фондов, директор Научно-исследовательского института детства, академик нескольких академий, почетный гражданин города Кирова и Кировской области, известный писатель и журналист. Его книги изданы тиражом более 30 млн. экземпляров. Переведены на английский и немецкий, испанский и французский, китайский и вьетнамский, греческий и японский и другие языки. Личное участие Альберта Лиханова в жизни детей – необъятное. Журналист «АН» встретился с Альбертом Анатольевичем накануне дня его рождения.

Звездочка Чукотки

Только-только отгудела в столице Международная книжная ярмарка. На ней случилось открытие: новое блестящее перо. И принадлежит оно юной девочке, жительнице чукотского села Канчалан Самире Асадовой, которую уже называют «новым Юрием Рытхэу». Самира – дочь единственного в мире оленевода-азербайджанца, который, женившись на чукчанке, остался в Канчалане.

Самира записала сказки своей бабушки. И назвала их «Сказки бабушки Тымнеквыной». Первым читателем этих необыкновенно тонких и умных сказок был Альберт Анатольевич Лиханов. Проще говоря, именно Лиханов зажег новую звезду. Самира Асадова стала лауреатом VIII литературного конкурса имени Юрия Рытхэу. Познакомившись поближе с юной чукчанкой, глава Российского детского фонда выяснил: Самире нужна еще и социальная поддержка.

– Самира такая маленькая, худенькая, – рассказывает Альберт Анатольевич, – и у нее врожденное сложное заболевание, лечить его взялись в Москве (после вмешательства детского фонда. – «АН»). А вообще Чукотка и ее люди меня поразили до глубины души, я был в Анадыре весной этого года. Но как же там заботятся о детях! В местном детском доме на одного ребенка тратится 1 миллион рублей в год. На Чукотке – повышенная температура отношений.

Но, к сожалению, не везде в России наблюдается столь повышенная температура отношений. Почему?

– Сегодня в нашей стране живут более 750 тысяч детей-сирот. Общая детская инвалидность – 700 тысяч детей. В стране работают 1311 школ для умственно отсталых детей, там учится 144261 ребенок. У нас есть 79 школ для неслышащих детей, там обучаются 7554 ребенка, из них 869 – умственно отсталых. 91 школа – для слабослышащих и поздно оглохших детей, в них учатся 9650 ребят. 66 школ для детей с тяжелыми нарушениями речи – 9943 ребенка. 126 школ для детей с ЗПР (задержкой психического развития), там обучаются 2498 ребят.

– Почему же у нас так много больных и несчастных детей?

Я по этому поводу написал две повести: «Мальчик, которому не больно» и «Девочка, которой все равно». Помните выступление Дмитрия Медведева в 2008 году? Тогда он привел такие цифры: насилию в стране за один, 2008, год подверглись 126 тысяч детей, а 1914 детей были убиты. У детей, подвергшихся насилию, в душе остались и трагизм, и недоверие к взрослым. Но как пробиться к детскому сердечку? Ответ: детям не хватает внимания, чуткости и сострадания.

Приседать перед детьми не надо

– Альберт Анатольевич, а есть ли в стране хорошие детские писатели и качественная детская литература?

Писатели детские есть, но, увы, к сожалению, они приседают перед детьми. Но приседать перед детьми не надо. Я нередко вспоминаю замечательные стихи детской поэтессы Агнии Барто, с которой был хорошо знаком. Чем они хороши? В каждом, пусть самом маленьком и как будто бы забавном стишке, был урок для малыша. Сегодня появляется множество «розовых» детских книжек, в которых много мусора. Для старшеклассников – уйма всяких фэнтези. Но это фэнтези забивает реальную жизнь. Это наркоз для детей. А их, детей, нужно готовить к взрослой жизни. Они и так сегодня знают многое из того, что знать не должны. Дети, обогащенные таким опытом, становятся грубыми и циничными.

Альберт Анатольевич, ваши ближайшие планы?

В ноябре уезжаю в Индию вручать Международную золотую медаль имени Льва Толстого. В свое время ее получили Мать Тереза из Калькутты (глава Международного общества сестер милосердия за великое сострадание к убогим детям); Альберт Бруно Сэбин, профессор из США за создание вакцины против полиомиелита; Астрид Линдгрен, известная шведская писательница, «мама» «Карлсона, который живет на крыше» и др. Таким образом, золотая медаль имени Льва Толстого вручается общественным и государственным деятелям, которые внесли выдающийся вклад в дело защиты детства.

Кому будет вручена медаль Льва Толстого на этот раз?

– Совету для детей трущоб. Есть такая организация в Индии. Этот совет делает немало для того, чтобы дети нищих выходили из этих трущоб и становились нормальными людьми. Их обучают, иногда буквально на пальцах, потому что не везде в Индии есть классы с компьютерами. У этих детей меняется статус. Почти все они становятся программистами. И со временем могут поддерживать своих родителей. Кстати, вы знаете, сколько сегодня программистов в Индии? Столько же – сколько все население в Англии.

Но у нас нет такой программы, хотя у нас есть «дети риска». Это сироты, маленькие инвалиды, беспризорники, число которых не поддается учету. Выходит, даже в нищей Индии о детях заботятся несравненно лучше, чем в богатой России? У Российского детского фонда есть программа «Забота о брошенных младенцах», есть и другие, не менее важные: «Борьба с бедностью», «Дети Арктики», «Детский туберкулез», «За решеткой – детские глаза», но одолеть проблему беспризорников только один благотворительный фонд, конечно же, не в силах… Как и все государство, потому что корни в морали и экономике.

Но опыт Индии можно взять за основу: таким образом детям даются равные стартовые возможности, чего, кстати, тоже недостает России. Значит, золотую медаль имени Льва Толстого Совет по детям из трущоб получает заслуженно.

Альберт Лиханов тоже был удостоен Международной золотой медали имени Льва Толстого. И тоже – за выдающийся вклад в защиту детства. Недаром же его называют адвокатом детства.

Поздравляем Альберта Анатольевича с наступающим юбилеем!

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