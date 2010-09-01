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Выручают пчелы и профессия

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Александр ГАВРИЛОВ ]

Выручают пчелы и профессия
Фото Г. УСОЕВА

Актер Алексей ПЕТРЕНКО до сорока лет никакими выдающимися работами не блистал. Однако, шагнув во вторую половину жизни, он оказался очень востребованным. На «Виват, кино России!» одним из главных событий стал фильм Сергея Снежкина «Похороните меня за плинтусом». Создатель картины получил приз за лучшую режиссуру, Светлана Крючкова – за лучшую женскую роль. Награды за лучшую мужскую роль был удостоен народный артист России, лауреат Государственной премии Алексей Петренко.

- Алексей Васильевич, как вам работалось с Сергеем Снежкиным? Говорят, он достаточно жесткий режиссер!

– Я всем знакомым говорю, что недавно прошел «школу Снежкина». Бог подарил мне встречи со многими выдающимися режиссерами кино и театра, но с таким режиссером я еще не работал. Знаете, он злой и грозный, но только с виду, и только голосом. Такой вот человек: нарочно пугает! Но, по сути, добрейший. Моя давняя знакомая Света Крючкова (еще 33 года назад мы вместе снимались в «Женитьбе») говорила, что в отношениях со Снежкиным она прошла длинный путь: от боязни к ненависти, а потом – до любви и нежности. Режиссер, кстати, утвердил нас с Крючковой на главные роли без проб, но работа шла ой как непросто.

– Некоторые критики назвали фильм «Похороните меня за плинтусом» «чернушно-депрессивным»…

– А вот актер Иван Краско, мой большой друг, сказал о картине так: у Снежкина получился фильм про кризис. Не про тот финансово-экономический кризис, который по всем нам катком прошелся, а масштабом намного больше – про человеческий кризис. Фильм – про то, что наболело на душе, про всех нас. Про то, как важно быть услышанным, понятым. Снежкин до самой глубины знает человеческую душу, и он «выворачивал нас наизнанку». У меня с маленьким внуком моего героя по роли хорошие отношения, мы и на площадке дружили с юным актером Сашей, исполнявшим эту роль. А вот Крючковой Снежкин говорил: «Не здоровайтесь с ребенком, не подходите к нему! Он вас должен ненавидеть!»

– Алексей Васильевич, вам не кажется, что сейчас мы славим в основном западных актеров, а про своих великих просто забыли?

– Да, забыли! В России много выдающихся актеров, и мудрее прославлять своих, чтоб их потом чужие заметили. А мы судачим о Ван Дамме и Брюсе Уиллисе, знаем про них все, взахлеб рассказываем о каждой их роли. Спору нет, они прекрасные актеры, только в Голливуде им и так любви и славы хватает, там своих любить умеют и умеют награждать. А про наших там не знают и знать не спешат…

Наше телевидение нынче забито иностранными фильмами, причем далеко не самыми лучшими и не самыми свежими. Отечественное кино на ТВ представлено большей частью низкопробными сериалами. Кинотеатры тоже свои картины не слишком-то жалуют. Понятно, что бизнес, коммерция и деньги сегодня на первом плане, но срабатывает еще и какая-то идиотская российская традиция: свои, мол, и так обойдутся, а вот иноземцам – почет и преклонение!

– Как вы, кстати, отнеслись к тому, что на Каннском кинофестивале картина «Утомленные солнцем – 2», где вы сыграли одну из ролей, осталась без призов и наград?

– Ну и что: Канны – это ж как один микрорайон Петербурга!.. После того как в Кремле прошла премьера «Утомленных солнцем», я с банкета смылся, так как не люблю подобные мероприятия. А спустя какое-то время Никита мне звонит: «Что, смылся? Ну, как картина?» Я говорю ему: «Понимаешь, в картине твоей, Никита, есть один, но очень крупный недостаток: меня там мало, а тебя много!» Он хохотал от души, так ему понравилась моя реплика.

– Правда, что вы иногда реально заболевали, играя ту или иную роль? Или это все из области актерских баек?

– Вы знаете, что у меня там внутри делается – это мое. И Господь будет разбираться, что и как. А сам я могу только сказать, что в любом деле, именно в деле, очень важно следовать заповедям. Только так можно в конце концов защитить себя от собственного греха и от влияния чужих грехов. У людей верующих один ориентир: все мы стремимся уподобиться Иисусу Христу…  

– Но вот, согласитесь, странное совпадение: как только вы начали выступать на публике с ораторией «Иван Грозный», вы стали страдать подагрой – так же, как русский царь!

– Жестокая подагра терзает меня давно, она мне по наследству передалась. Но вот что действительно интересно: когда я принялся изучать исторические материалы, я узнал, что лечили Грозного от подагры... пчелами! Вот и я попробовал этот способ. И ужасные приступы подагры стали намного мягче. Знакомый пасечник привозит пчел, достает пинцетиком каждую, ставит на суставы. 8–9 штук, больше не выдерживаю. Больно, конечно, но терплю.

…А вообще ни болеть, ни лежать бездельничать на печи мне пока не хочется! Когда-то я искренне считал, что, мол, даст Бог, доживу до шестидесяти, потом буду заниматься огородничеством, выучу церковнославянский язык... Дожил, оформил пенсию. Но когда я со своей пенсией пошел в магазин и оставил ее там всю за один раз, понял: «Ага, творческую жизнь надо продолжать. Чтобы ноги не протянуть!» Спасибо профессии, она до сих пор кормит!

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