«Трамвай «Желание» Жанны Аркадьевны

Популярность – это не поддающееся логике явление. Кто-то может всю жизнь играть главные роли, иметь звания, но оставаться для массового зрителя неизвестным. А бывает так, что вдруг одна роль зацепит зрителя. После этого важно удержаться на олимпе. Ольга ПРОКОФЬЕВА хорошо чувствует этот баланс.

- Ольга, к вам пришла слава после съемок в ситкоме «Моя прекрасная няня» в комедийной роли Жанны Аркадьевны. Хотя в театре у вас было много ведущих драматических ролей. Не обидно?

– После длительного телевизионного марафона я с удовольствием окунулась в свою стихию – работу в театре. На театральных подмостках есть все: и шанс реализоваться, и удовлетворение. Господь подарил мне возможность сыграть на сцене знаковую для себя роль – Бланш Дюбуа в пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание». Надеюсь, никого не разочаровала. Я – ветеран антрепризного движения. Работаем над спектаклем с Марией Куликовой, Денисом Матросовым, Алексеем Гуськовым и Александром Носиком. Режиссер Александр Марин. Понятно, что известность приносят именно кино и телевидение. И если едешь с театром на гастроли, зритель покупает билет не на автора или режиссера, а прежде всего на актера, знакомого по телевизионным ролям. Поэтому все сценарии, которые предлагают, внимательно читаю. Если есть небольшая, но яркая роль, – не отказываюсь. Хотя, чего лукавить, любая актриса мечтает об участии в большом, умном и талантливом кино.

– Можно ли судить о социальных проб­лемах страны по «умному художественному кино»?

– Когда мы приезжаем в какую-то страну как туристы, нам открываются ее достопримечательности. Но есть и другой ракурс, это фильмы именно об изнанке жизни. И из так называемого чернушного кино состоят некоторые фестивальные программы. Безусловно, в мире много проблем: и наркотики, и социальная неустроенность, и безработица. Это глобальная эпидемия современного мира. И, посмотрев зарубежное кино, которое привозят к нам на фестивали, приходишь к выводу, что у нас дела не так уж и плохи. Ну а западный зритель, в свою очередь, после просмотра наших фильмов тоже, вероятно, думает: слава богу, мы живем не в России. Может быть, я субъективна, но подобная тенденция реально существует.

– А в вашей семье есть несовершеннолетние, пожилые люди, нуждающиеся в вашей опеке? Актерской зарплаты хватает?

– Моя мама всю жизнь трудилась, сейчас она на пенсии. Конечно, это очень скромная сумма. Мы с сестрой иногда шутим, что мы мамины спонсоры. Но ничего страшного, мама всю жизнь нам помогала. Теперь мы – ей. Что касается опеки ребенка – вот тут у меня было настоящее потрясение. Семнадцать лет назад, когда сыну исполнился год, я в государственном Сбербанке завела на его имя книжку и положила энную сумму на так называемый детский целевой вклад. Поверьте, это была очень приличная сумма по тем временам – эквивалентная половине машины. Естественно, деньги нельзя было трогать. И соответственно все эти годы ими пользовался банк. За это время страна пережила дефолты, и что-то пересчитывалось, а жизнь стремительно дорожала. И деньги обесценивались. Но я была уверена, что в правительстве об этом думают, и была спокойна. Ведь это вклады на детей. Время пролетело, и моему сыну в сентябре должно исполниться 18 лет. И вот иду в отделение Сбербанка узнать, какой же подарок готовит государство моему совершеннолетнему ребенку. Прикинула в уме цифры, посчитала, что за эти годы должна была накопиться сумма, ну, наверное, не меньше, чем на покупку машины… На меня виновато посмотрела оператор банка и говорит: «Я вам сейчас напишу». Тысяча триста сорок рублей семьдесят копеек. Я глазам своим не верила. Конечно, тогда, в 90‑е годы, это был не последний мой кусок хлеба, но мне стало страшно.

– А что делать?

– Первое, я бы взяла списки российских олигархов и список детских домов и опубликовала бы эти списки рядом. И написала: «Помогите посильно детям! За них некому постоять».

– Ваш сын уже студент?

– Да, он учится в Высшей школе экономики. Он учится на очном, и обучение платное. Нужно зарабатывать. Но прошел год учебы, и он – в раздумьях: его ли это призвание?

– Времени на дела семейные хватает?

– Увы, недодаю близким внимания… Любви… Чего-то не успеваю сделать для дома. Но надеюсь, убедила своих родных в важности и искренности того, чем занимаюсь, и они мою занятость прощают. И поддерживают во всех начинаниях.

– Отдохнуть собираетесь? Если не секрет, где?

– Погреемся в Сочи. Там сядем на пароходик – и в Грецию, а потом в Италию. Во Флоренцию. Паруса должны быть наполнены попутным ветром. Это важное ощущение в творчестве. Корабль дарит эти ощущения. А вернувшись, с новыми силами примусь за дело. Сейчас я в поиске пьесы. И художественный руководитель меня все время пинает. Два года ничего не выпускала в своем родном театре им. Маяковского.