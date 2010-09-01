Не быть разменной монетой

Людмила ГУРЧЕНКО этой осенью отметит красивый юбилей – ей исполнится 75 лет. Она не скрывает свой возраст и с доброй улыбкой относится к комплиментам по поводу своей внешности, понимая, что они абсолютно искренние. «Карнавальная ночь», «Пять вечеров», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих» – эти и другие ее фильмы до сих пор смотрят и любят зрители. К юбилею народная артистка СССР подготовила для своих поклонников очередной сюрприз. В ноябре на экраны страны выходит картина «Пестрые сумерки», где Людмила Марковна выступила сразу в трех ипостасях: режиссера, актрисы и композитора.

- Людмила Марковна, вы очень редко появлялись в современном российском кино, а тут вдруг такой мощный «тройной удар»…

– Да, еще не так давно я поставила крест на своей киножизни. Я знала, что никогда уже не буду сниматься, никому это не интересно, пришло новое кино, где играют главные роли не актеры, а люди из шоу-бизнеса. Но несколько лет назад оказались с мужем на дне рождения Эльдара Рязанова. Я там была в ударе! Я не пью и не курю, поэтому удар был естественный, изнутри – человеческий, актерский. Мы там расслабились, счастливо гуляли, пели и танцевали…

– Танцевали? А правда, что однажды врачи сообщили, что вы вообще «оттанцевали свое»?

– Было дело. Во время съемок фильма «Мама» я повредила ногу. Перелом был множественный, доктора в один голос говорили, что с плясками покончено навсегда... Но я этого не допустила. Как и многого другого. Попав однажды в клинику на плановую операцию, сделала тщательное обследование – хотела узнать, что со мной происходит. И узнала! Все, что имею, я имею от своей профессии. Сломанную вдребезги ногу, и отсюда четыре операции по пять часов каждая. Нос перестал нормально дышать после «Двадцати дней без войны», где не только я, а вся съемочная группа, в том числе Юрий Владимирович Никулин, заработали себе серьезные заболевания. Но после умело сделанной операции, кстати, без наркоза, я дышу!.. Ладно, хватит о болячках! Так вот, на дне рождения Рязанова был Михаил Швыдкой. Он сказал с придыханием: «Люся, вам надо сниматься!» И он так это произнес, что с меня слетела треть моего возраста: «Да-да, я могу сниматься, как это было двадцать или сколько там лет назад!» Швыдкой сказал: «Пишите заявку, пока я еще при делах». Так что он «крестный отец» фильма, ему спасибо.

– Вам помогло государство, но тем не менее вы использовали в картине чуть ли не весь личный гардероб!

– Да, в фильме половина моих собственных костюмов… Из тех копеек, которые были на картине, мы постарались сделать недешевыми декорации. Эпизоды в квартире моей героини, певицы Анны Семеновой, снимали в историческом заповеднике «Горки Ленинские». Открыли те комнаты, куда вождь не входил. Там карельская береза так хорошо сочеталась с зеленым стеклом! Мы не хотели, чтобы наша актриса выглядела нищей. Моя героиня, известная певица, всю жизнь работала, зарабатывала, и у нее красивые мебель, антиквариат.

– А антиквариат где взяли?

– Смешная получилась история. Мы почти все вывезли из нашей квартиры на съемочную площадку. А домработницу забыли предупредить. И когда она пришла и увидела полупустое жилище, то в ужасе бросилась звонить моему мужу: «Сергей Михайлович, вас ограбили!»

…Заканчивать картину вообще пришлось на свои деньги. Собирали по крохам, даже с актерами еще до конца не расплатились. Про свой гонорар мне сказать нечего – я его не видела.

– Сейчас, после столь сложных и изматывающих съемок, вы можете позволить себе отдохнуть?

– Не получается. Даже лежа на диване что-то прокручиваю, выстраиваю, играю. Не высыпаюсь, а для любой женщины, тем более актрисы, полноценный сон – это важно. Перед сном люблю принять ванну с морской солью. Меня это расслабляет. Но после спектаклей, концертов заснуть все труднее.

– И все же не избежать вопроса, как вам удается держать себя в столь потрясающей форме?

– Спасибо родителям, их гены не позволяют мне расплываться. Мой папа всю жизнь был в одном весе, и я тоже. Во мне 53,500, как и в 10-м классе! Фигурой особенно не занимаюсь, в фитнес-клубы не хожу. Стыдно признаться – даже зарядку не делаю. Диеты – это не мое. Могу есть что хочу и сколько хочу, при этом не толстею, не худею.

– Ваш супруг и продюсер Сергей Сенин – совсем не публичный человек, не любит фотокамеры, не дает интервью. Почему?

– Так и должно быть. Он всегда в тени, потому что он – опора, как настоящий мужчина и продюсер. Он человек, который надувает паруса. Это очень сложная задача: не выпячивать себя, а надувать паруса, быть за кадром и делать этот кадр. Он мне во всем помощник.

– Впрочем, вы же и сами «не пиаритесь», как сейчас говорят: не ходите на светские тусовки, не участвуете в сомнительных телепроектах…

– Да, живу совершенно другой жизнью – никуда не лезу, не пробираюсь. Я совершила очень много ошибок, спела много глупых песен, сыграла глупые ролишки, но я сделала выводы. Убедилась, что не стоит мельтешить, суетиться. Да и потом настало время, когда могу петь своим голосом, писать своей рукой. Не подражать, не попугайничать, не быть разменной монетой.