Я свой лучший собеседник

Композитор с мировым именем, создавший несколько хитов для таких известных фильмов, как «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь», Евгений Дога уже давно не живет в родной Молдавии. Он продолжает конфликтовать с местными чиновниками, борется за свое творчество и скромно проживает в однокомнатной квартире в столице России, к которой тоже относится критично...

- Самый популярный нынче вопрос – на нашей эстраде кризис?

– Сейчас ни одно выступление моих коллег и сверстников не обходится без критики и хулы в адрес эстрадных исполнителей. Дескать, и бездуховные они, и песни поют глупые, и сами однодневки – девочки-припевочки и мальчики-колокольчики, чьи-то деточки или любовнички. Я не хочу присоединяться к этому хору людей, у которых атрофирована память. Потому что в нашей стране так было всегда. Попса правила бал, и мои песни тоже называли попсой. И их слушала молодежь. Та самая, которая спустя годы, состарившись, начинает брюзжать. Другое дело, что в нелюбимые мною времена советской власти многое делалось, чтобы поощрять движение души от худшего к лучшему. А сейчас этого нет!

– То есть свобода разрушила музыку?

– Я не против демократии и свободы, боже упаси. Но если убрать у речки берега, будет большая беда. Она, конечно, разольется, но станет мелкой. Так и со свободой. Но и дамбами перекрывать речку нельзя, как это делали много лет. Я против цензуры, но какой-то контроль в творчестве должен быть. Если машина будет ехать сама, без водителя, с кого мы сможем спросить, если пострадаем в аварии? Я за свободу, но против анархии.

– Кто же укажет ориентир в этом море свободы?

– Очень много раньше зависело от родителей, их вкуса. А сейчас родители делают деньги. Деньги, деньги... Я не считаю себя бедным человеком, у меня есть в Москве маленькая однокомнатная квартирка, несколько костюмов и хватает на еду и лекарства. Есть ровным счетом все, что мне нужно. Я не стану предавать нормы морали и зарабатывать деньги любой ценой. Потому что я типичный «совок», продукт своего времени. Был председателем секции творческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Но никогда не поддакивал начальникам и не славословил. Поэтому не нашел общего языка ни с той властью, ни с этой. Я не пел осанну ни тем, которые с бородой, – Маркс, Энгельс, Ленин, – ни тому, который с усами, ни бровастому генсеку. Писал о мире, дружбе, любви.

– Почему же так много безголосых на нашей эстраде?

– Я всегда считал, что, если ты не укладываешься в клетки таблицы Менделеева, иди на рынок, торгуй пирожками. А сейчас зачастую те, кто способен успешно торговать пирожками или делать массаж, вещают нам с телеэкранов или поют. Видимо, очень хорошо наторговали пирожков и теперь таким образом тешат самолюбие. Это плохо, но неизбежно. Так всегда было и так будет.

– Есть у нас какая-то национальная идея на эстраде?

– Иногда мне хочется спросить у молодых российских эстрадных певцов – где ваша русскость, где ваши корни? Нет корней, отсюда торжество банальности во всем. Даже свадьбы стали эдакими общемировыми. Унифицированными. Утрачены обряды, которые существовали веками. Скажу больше – во мне русскости гораздо больше, чем во многих моих русских коллегах, которые пишут такие же унифицированные музыкальные произведения. Я могу говорить это ответственно, потому что мне приходилось работать и с католиками, и с мусульманами, и даже с буддистами. Потому что процесс познания мира, любви, женщины я проходил через музыку.

– Вам есть с кем поделиться мыслями?

– Я очень люблю размышлять. Мне интересно беседовать с самим собой. Поверьте, лучше собеседника у меня в жизни не было.

– В прошлом году вашу родину, Молдавию, просто трясло. Двое выборов в парламент с разницей в четыре месяца, разрушение здания парламента. Эти катаклизмы фактически обанкротили Молдавию. Как вы относитесь к тем, кто пришел к власти? Вы лично их знаете?

– На мой взгляд, Молдавию обанкротили те, кто был у власти последние 15 лет, – коммунисты. Не потому, что у них идеи плохие, а потому, что вся их политика строилась на лжи. А новые, которые сейчас пришли, может, и воровать будут не меньше, но лжи у них такой уже не будет. Прежние власти к моему юбилею в прошлом году решили провести крупномасштабные мероприятия и внутри страны, и в соседней Румынии. Но ничего не сделали. Хотя деньги были выделены. Вероятно, их просто украли! Или направили на те же выборы.

– Почему это произошло?

– У меня один ответ – я не пляшу под их дудку. Когда новые руководители шли к власти, они предлагали мне поддержать их в обмен на материальные блага. Я ответил, что авансом хвалить их не готов, поддержу, когда увижу конкретные дела. В том числе по добровольному, а не принудительному объединению с Румынией.