Франция дарит пустоту

Лето во Франции – не только разгар отпусков, но и время фестивалей. Буквально каждый город и почти каждая деревня проводят свой, стремясь предложить отдыхающим качественный отдых. В череде всех фестивалей, посвященных танцу, кино и даже фотографии, выделяются два самых главных – в Авиньоне и в Экс-ан-Провансе, отданных театру и опере.

Они существуют более 60 лет. Каждый в своей области, пожалуй, самый лучший и самый важный не только во Франции, но и в мире. Так что зрители, стекающиеся в Экс и в Авиньон тысячами, знают, что получат качественное и интересное зрелище. И желательно, чтобы всякие авангардные штучки не лишали зрителя занимательных спектаклей. Оба фестиваля по-своему решают эту проблему – развлекать, оставаясь на острие прогресса.

В этом году победителем, если так можно сказать, вышел фестиваль в Эксе. В его программе из пяти опер наибольшее внимание привлекли две постановки: канадца Робера Лепажа и нашего Дмитрия Чернякова.

Лепаж, которого благодаря московскому Чеховскому театральному фестивалю достаточно хорошо знают в России, давно работает и в опере. Режиссер остается верен себе, стремится привнести на чопорную оперную сцену какую-то магию детских утренников. Чтобы зрители, как дети, ахали и удивлялись после поднятия занавеса каждой новой диковине или трюку. В Эксе зрители ахали на его спектакле по Стравинскому «Соловей и другие басни» без остановки.

На этот раз Робер Лепаж смог скрестить оперу с цирком и кукольным театром. Причем у него играли не просто куклы, а вьетнамские водные марионетки, которым для действия нужна была водная гладь. Тогда канадец заливает водой оркестровую яму! И вот над поверхностью воды летают куклы (управляющий ими механизм упрятан под воду, а кукловоды стоят по бокам). Певцы стоят по колено в воде, а под сводами Гранд-театра Прованса летит голос Соловья из России Ольги Перетятько.

Дон Жуан против «Семьи»

Неменьшее удивление в Эксе вызвал спектакль Дмитрия Чернякова, самого знаменитого оперного постановщика из наших. Этот восторг или негодование европейцев смогут разделить с конца октября зрители Большого театра, который стал сопродюсером постановки моцартовского «Дон Жуана» на фестивале в Экс-ан-Провансе. После изменений расстановки героев все персонажи г-на Чернякова, за исключением только самого дамского угодника, становятся членами одной семьи. Постановщик сосредоточивает все свои силы на психологической проработке малейших деталей, возвращая на оперную сцену настоящую драматическую игру актеров. И это становится настоящим русским ноу-хау в современной мировой опере.

Катарсис испытываешь на спектакле Чернякова от слияния музыки и сценического движения. Благодаря преображающему взгляду режиссера певцы находят простые и незабываемые жесты, позы, детали – они живут и растворяются в своих героях. В хрестоматии войдет сомнамбулический танец Дон Жуана (датский баритон Бо Сковхус). Гениально просто решена знаменитая финальная сцена – приход Командора из потустороннего мира. У Чернякова на ужин к Дон Жуану приходит поддельный Командор (которого озвучивает блистательный Анатолий Кочерга). Семейка Донны Анны (Марлис Петерсен) сплотилась в порыве мести «соблазнителю» Дон Жуану. Они заказывают какому-то актеришке сыграть роль давно похороненного хозяина дома. Да так успешно, что у «бессердечного» Дон Жуана не выдерживает сердце.

Зритель и пустота

В отличие от Экса, который двигает оперу все дальше в народ, Авиньон в последние годы решил заняться неблагодарным делом – возведением стены непонимания между театром и простыми зрителями. Бедному зрителю в Авиньоне при посещении спектаклей официальной части фестиваля («IN») чего только не приходится натерпеться. Занимательность и классические пьесы практически изгнаны со здешних подмостков. Под соусом «нового» и продвинутого подаются самые разные несуразицы, как, например, «Большой взрыв», поставленный Филипом Кеном. «Театр бездействия» пытается впарить нам как открытие полтора часа ПУСТОТЫ. На сцене почти ничего не происходит. Понятно, что мы живем в век экзистенциальной пустоты, личной неустроенности и так далее. Но зачем же, как говорил один литературный герой, стулья ломать?

Несмотря на это, любители театра приезжают сюда со всей Франции. И в течение всего июля с утра до вечера бродят по городу в поисках своего, «заветного», спектакля. Из тех 1100, что представлены в неофициальной программе («OFF»).

Почти под конец в Авиньоне все же случились две заметные постановки. Это гениальная «Защита от будущего» Кристофа Марталера, показывающая реальные возможности «нового» театра. И «Процесс» по Кафке из мюнхенского Каммершпиле в постановке Андреаса Криденбурга. Он отлично доказывает неисчерпаемость привычного театра, стоит только за дело взяться людям с настоящими идеями. Что и дает надежду публике, что с театром в Авиньоне его организаторы пока разделались не до конца.