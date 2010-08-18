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Выборгское вече

№ 32(222) от 19.08.2010 [«Аргументы Недели », Сергей Шолохов ]

Выборгское вече
«Кочегар»

Что такое кинофестиваль «Окно в Европу», который традиционно проходит в Выборге? Это, конечно, окно в кинопрокатную осень. Прокатчики зря продолжают хныкать по поводу отечественных фильмов, якобы не интересных зрителю. Выборгские фильмы, отмеченные публикой и жюри, наверняка найдут своего зрителя.

Приз зрительских симпатий традиционно достался Станиславу Говорухину, который представил новый фильм «В стиле Jazz». А юная актриса Аглая Шиловская настолько понравилась члену жюри Алексею Панину, что он вне регламента во время церемонии закрытия бросился на сцену вручать ей букет белых роз. В фильме рассказывается история двух сестер и их матушки-стюардессы, которые вьются вокруг талантливого сценариста, этакого мачо (Михаил Жебровски). Говорухин подробно прорисовывает их чувства к молодому мужчине, который вроде бы влюблен в старшую сестру, но после совместного обеда в одесском ресторане с мамашей (Елена Яковлева) кажется, что и ей может перепасть от его внимания.

Зрители Выборга также отметили фильм дебютанта 25-летнего Романа Каримова «Неадекватные люди». Один 30‑летний провинциал приезжает в Москву и начинает жизнь с нуля, устроившись переводчиком в гламурный журнал. Другая героиня, 17-летняя школьница, тяготится тем, что ее никто не может понять. Однако, оказавшись соседями, они находят слова для диалога друг с другом, а начав общаться, обнаруживают, что в жизни, оказывается, есть свои радости. Ясный позитивный смысл нашли в этом фильме не только зрители, но и высокомудрое жюри под председательством Андрея Хржановского. Роман Каримов раз пять выходил на сцену. И главный приз – Золотая ладья – достался ему, и актеры (Ингрид Олеринская и Илья Любимов) получили дипломы.

Из других дебютных работ была отмечена картина «Каденции» Ивана Савельева, где портреты своих героинь в легкой форме этюда создают наши любимицы: Ингеборга Дапкунайте, Ирина Хамдохова, Клавдия Коршунова, Полина Кутепова, Маша Миронова. Их работа не удовлетворяет их нежную душу, а потому они еще выступают по вечерам в какой-то театральной самодеятельности. В то, что это и впрямь утоляет их ищущие души, нам предлагается поверить. Но, как говорил Станиславский, «не верю!». Впрочем, диплом жюри за лучший женский ансамбль поддерживаю – девушек надо поощрять, они старались.

А специальный приз «За высокое профессиональное мастерство» достался классику нашего кино Алексею Балабанову за фильм «Кочегар». Награждать его золотом не решились, наверное, по банальной причине – в этом кинематографически безупречном фильме нет хеппи-энда. Это вообще самый мрачный фильм Балабанова, сопоставимый разве что с его же картиной «Про уродов и людей». Если «Груз 200» все-таки был метафорой, основанной на клинической истории, а потому воспринимался как парадоксальная экзотика, то «Кочегар» ставит художественный диагноз обществу 90-х с беспощадностью античной трагедии. На сей раз балабановский герой – якут, ветеран войны в Афганистане, Герой Советского Союза (актер Михаил Скрябин), который устроился на работу в кочегарку. Печей в ней много, и он подбрасывает уголь, задумчиво смотря на огонь. Черты какой-то древней цивилизации проступают на его скуластом лице, освещенном языками пламени. В свободное время на пишущей машинке отбивает одним пальцем историю о каторжнике, которого сослали в Якутию на поселение и который мучает, насилует якутов. Жизнь в кочегарке тем временем течет своим ходом – бандиты свили там свое гнездо. Здесь – печи, в которых они, бывшие сослуживцы по Афганистану, избавляются от «нехороших людей». Якут-кочегар им верит, как и его дочь верит одному из них – своему молчаливому любовнику. О том, какой он отморозок, мы узнаем позже, когда ирония над ним (он и оптику носит в футляре гитары в стиле уличных музыкантов Родригеса) сменится чувством, похожим на омерзение. А рукопись якута, которую Балабанов экранизирует в финале, звучит как приговор-эпилог.

Хочется добавить, что фильм «Кочегар» снят для большого экрана. Его темпоритм с походами героев по городу под музыку (на сей раз Дидюля) и языками пламени требует полного погружения, возможного только в кинотеатре. Надеюсь, что и большой экран ответит художнику взаимностью. Во всяком случае, кинофестиваль в Выборге сделал для этого все от себя зависящее.

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