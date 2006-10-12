Звезды телефонируют

Первым с заданием справился друг Монтсеррат Кабалье Николай Басков.

Автор назвал свое произведение «Мечты о будущем». Мечта певца и телеведущего выглядит следующим образом: корпус телефона выдержан в небесных тонах, а на трубке голубым по белому крупно и старательно выведено: «Басков». Лера Кудрявцева, блондинка без возраста, оформила свой «Звездный телефон» в виде большой золотой звезды. Самой оригинальной оказалась Анфиса Чехова. По телефону под названием «Мечта влюбленной блондинки», выполненного в розово-красных тонах с розочками на циферблате, сексуальный телепедагог надеется получить предложение Джорджа Лукаса о съемках в его новом фильме «Звездные войны». Знаком ли культовый режиссер с русской теледивой - осталось за кадром. Самым навороченным телефоном был признан аппарат от Екатерины Стриженовой. Телезвезда Первого канала обклеила его белой бумагой. На трубку приделала голову и руки из папье-маше.

Как говорится, родство с известным дизайнером Викторией Андрияновой обязывает... Ксения Собчак свой аппарат назвала «Голубоглазка» и нарисовала на нем лицо с голубыми глазами.

Есть подозрение, что гроза депутатов Мосгордумы нарисовала свой собственный портрет. Когда новоиспеченным дизайнерам задали вопрос: «Что бы вы делали, если бы не было телефона?» - их мнения разделились. «Я бы умер!» - ответил Басков. «А я мечтаю жить в мире, где нет телефонной связи», - заявила Анита Цой.