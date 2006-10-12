Еще одни танцы на льду?

Анастасия Касьянникова, руководитель пресс-службы телеканала «Россия»: Нам повезло, что именно на нашем канале 22 октября в программе, посвященной 20-летию Театра ледовых миниатюр Бестемьяновой и Бобрина, соберутся все сильнейшие фигуристы. Среди них будут и те, кто сейчас участвует в программе Первого канала «Звезды на льду». Фигуристы ведь далеки от особенностей телевизионной конкуренции, а в нашем шоу они непременно хотят участвовать, чтобы выказать уважение создателям и руководителям театра.