Еще одни танцы на льду?
№ 23(23) от 12.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Анастасия Касьянникова, руководитель пресс-службы телеканала «Россия»: Нам повезло, что именно на нашем канале 22 октября в программе, посвященной 20-летию Театра ледовых миниатюр Бестемьяновой и Бобрина, соберутся все сильнейшие фигуристы. Среди них будут и те, кто сейчас участвует в программе Первого канала «Звезды на льду». Фигуристы ведь далеки от особенностей телевизионной конкуренции, а в нашем шоу они непременно хотят участвовать, чтобы выказать уважение создателям и руководителям театра.
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