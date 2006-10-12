Сердце красавицы

- Оксана, сегодня вы вовсю трудитесь на канале «Россия». Значит ли это, что вы нашли свое место в жизни?

- Конечно! Страна под названием «Творчество» - это моя страна. Еще в раннем детстве я мечтала о том, что буду актрисой, певицей, известной моделью... Мне всегда хотелось заниматься творчеством. Творчество можно найти в любой работе - даже в милиции, где я работала следователем и читала лекции по гражданскому праву в Санкт-Петербургском университете МВД. Однако сейчас мое творчество на телевидении, можно сказать, в искусстве.

- Говорят, что рейтинг «Спокойной ночи, малыши!» вырос за счет мужчин, которые теперь стали смотреть эту дет­скую передачу?

- Так это или нет - оценить невозможно. Хотя рейтинг передачи с моим приходом действительно вырос. Не только дети тянутся ко всему красивому. От мужчин я теперь получаю такие письма: «Тридцать лет не смотрел «Спокойной ночи», а теперь вдруг снова начал!» (Смеется.)

- Вы вспоминаете о своем милицейском прошлом?

- С теплотой. У меня очень много друзей в милиции, и я до сих пор в этой сфере. Я никогда не жалела о карь­ере преподавателя, просто сама жизнь изменилась на 180 градусов.

- А для сотрудников ГАИ вы по-преж­нему своя или чужая?

- Я не вожу машину, у меня есть водитель. Бывает, торопясь, нарушаем правила. Инспекторы меня, случается, узнают и тогда просят и права, и автограф.

- Четыре года назад вы защитили диссертацию по юриспруденции. Выходит, все зря?

- Почему зря? Я сейчас учусь в докторантуре Санкт-Петербургского университета МВД. Хочу стать доктором наук. До окончания докторантуры - я сотрудник милиции.

- Может быть, вы готовите себя к карьере политика? Баллотировались в Госдуму РФ... Но красота и скучная политика разве совместимы?

- Я не могу назвать российскую политику скучной. Там очень много всего происходит! Вот Александра Буратаева была известной телеведущей, а сейчас, наверное, счастлива в роли политика.

- Вы можете назвать себя карьерист­кой?

- Нет, я придерживаюсь солдатской поговорки: «подальше от начальства - поближе к кухне». Хотя амбиций мне не занимать! (Смеется.)

- Ваши родители вами довольны?

- Папы уже нет, а маму я перевезла из Пскова в Москву. Мама гордится мной. Ей очень нравится, когда мы с ней куда-нибудь приходим, а ее спрашивают обо мне. Она живет моей жизнью.

- Год назад, когда вы пришли на ТЭФИ в широком платье, все СМИ только и обсуждали вашу предполагаемую беременность. Вы специально всех обхитрили?

- Я не шучу такими вещами. Просто я надела платье в традиционном русском стиле - от груди, а журналисты сами все додумали.

- Как у вас сегодня на личном фронте? Ваше сердце занято?

- Я не замужем, живу с мамой. Мое сердце будет занято, когда я приму предложение о замужестве.

- А замуж хотите?

- Хочу. Годам к 30. Хочу родить троих детей. Я росла одна (мама пропадала на работе), и мне не хватало общения.

- Если вы родите трех детей, карьеру из-за этого не бросите?

- Не брошу. Для меня главное - быть самой себе интересной. Думаю, у меня получится совмещать и профессию, и творчество, и семью.

Малыши больше не плачут

Событие исторического значения происходит в судьбе программы «Спокойной ночи, малыши!». Потребовались десятилетия и тонны детских слез, чтобы взрослые дяди наконец приняли мужественное решение. Специально для программы «Спокойной ночи» были заказаны мультфильмы продолжительностью 4,5 минуты. Именно столько времени остается на показ мультфильма после всех интермедий с участием Степашки и прочих Хрюш. До сих пор в природе не было мультфильмов нужной продолжительности, и поэтому в программе их показывали кусками, обрывая на самом интересном месте, что вызывало у детей стресс и слезы. На эту проблему, на недопустимость такого «издевательства» обращали внимание даже детские врачи-психологи. Теперь мультфильмы нужной продолжительности заказаны наконец у питерской студии «Мельница», прославившейся в последнее время большими мультфильмами вроде «Добрыни Никитича». Первые 60 (!) серий будут посвящены «Лунтику», причем каждая серия - это отдельная, законченная история!