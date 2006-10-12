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Пятый разочаровательный

Мнение зрителя

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Роман СМИРНОВ ]

Свершилось! Конфета началась с фантика. В новых, тщательно обработанных компьютером заставках, Петербург символически восстает из небытия. Только почему-то первый же кадр напомнил знаменитую нью-йоркскую хронику 11 сентября - летящая ладья впивается со всей дури в Ростральную колонну. Затем последовали лица ведущих. Новые лица. Много лиц. И все с одним выражением. Лица выражали испуг и растерянность. Иногда судорожно улыбались и часто срывались на бодрую скороговорку, пытаясь догнать и перегнать самого господина Малахова.

Содержательная сторона выступлений вызывала недоумение. Новости тщательно дублировали информацию всех ведущих телеканалов страны. Иногда перебивались репортажами из российской глубинки - например, какую экономическую прибыль можно извлечь из навоза, если не разбрасываться им, а отнестись по-хозяйски. А главная информационная программа нового канала «Неделя в большой стране» отдавала крепкой смесью «французского с нижегородским». Но самая громкая новость недели действительно федерального значения о воров­стве и коррупции в Университете - проскочила на Пятом почти незамеченной.

Почему все кому не лень бросаются теперь в телеэфир в качестве ведущих всевозможных ток-шоу, фестивалей, конкурсов, концертов? Почему людям кажется, что этому не следует учиться? Что здесь не нужны определенные навыки? Качества? Хотя бы пресловутая «харизма?» Ведь вроде как просто - сделал бровки домиком, улыбочку нарисовал и общайся с гостем в студии с деланной заинтересованностью. Можно даже собственного мнения не выражать. Можно его даже и не иметь...

Известные лица на Пятом категорически отсутствуют (даже родного, коренного питерца Шнура мы видим на НТВ). Сама телевизионная сетка составлена по принципу  «всего понемножку», с упором на «документальные детективы» и «криминальные расследования». Уж этим публика наша явно не обделена была и до Пятого канала. И создается ощущение, что все это уже где-то видел. Этот винегрет однажды уже съели!

Довольно грустно от того, что регионы будут судить о нашем городе по этим изначально уставшим лицам, снабженным то вымученной улыбкой, то пафосной значительностью. Вряд ли по этому ТВ узнают о том, что в нашем городе действительно есть люди и лица, достойные всеобщего внимания и украшающие наш город. Это не только митьки с Гребенщиковым, хотя и они тоже. Это и наше новое кино, литература, живопись. Не только кражей в Эрмитаже силен Петербург!

И вдруг как-то ярко вспомнился тот общенациональный ленинградский канал, который ни с каким другим спутать было невозможно. Канал, который помнится своими многочисленными телеспектаклями, сочиненными Александром Аркадьевичем Белинским и другими достойными людьми. И знаменитое «Пятое колесо», которое с нетерпением ждала вся страна и которое катилось чуть быстрей мероприятия под названием «перестройка». И «Шестьсот секунд», которые потрясли мир. И даже, извините за брюзгливость, образовательные программы, что было так кстати и к лицу нашему городу. Но теперь не до образования. Это теперь неинтересно.

Однако регионы регионами, а на Москву-столицу наш канал не вещает. А как сказала моя добрая знакомая - «Чего нет в Москве, того нет в природе».

Возразить трудно и добавить нечего.

Цель оправдывает все?

Пятый канал Санкт-Петербургского телевидения с 2004 года вызывает ожесточенные дискуссии в мест­ной прессе. Одни на дух не переносят его дурновкусие и провинциальную претенциозность. Другие более спокойны - перемелется, мука будет. Ясно одно: телевизионная изоляция города даром не прошла, и навыки жизни в «большом эфире» утрачены.

Профессионализм нынешней команды канала еле-еле обеспечивает ему существование в качестве телевидения даже не второго, а третьего сорта. И, судя по всему, положение дел не изменится, если в новое федеральное вещание не придет полноценный федеральный менеджмент. Иначе общественности придется признать, что начальникам абсолютно все равно, чем заполнять канал, придуманный «под выборы».

А не должно быть все равно. Потому что нельзя тратить очень большие деньги откровенно впустую. Это раздражает население - а ему ведь голосовать-то.

 

 

 

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