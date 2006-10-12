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«Русские вечера» для нерусских…

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Евгений СОФРОНОВ ]

«Русские вечера» для нерусских…
Мила Йовович, известная своими славянскими корнями, была гостьей «Русских вечеров»

Объять необъятное

А теперь попробуйте представить культурное событие, которое объединяет в себе стадионный концерт группы «Тату» и оперу в исполнении «Геликон-Оперы», суперзвезду Голливуда Дастина Хоффмана и культового российского поэта Андрея Вознесенского, моноспектакли Евгения Гришковца и блокбастер «Бой с тенью»... Непростая задача, не правда ли? А на самом деле это происходит в действительности, причем уже на протяжении трех лет. Именно столько существует в мировом культурном пространстве уникальный фестиваль «Русские вечера».

Идея фестиваля, который объединил бы в себе самые разнообразные достижения российской культуры и представил бы их зарубежному зрителю, принадлежит одному из известнейших российских продюсеров, в свое время - создателю группы «Цветы» - Стасу Намину. Помогло Министерство культуры РФ, но основную часть средств Центру Стаса Намина пришлось привлекать самостоятельно.

Удачная идея

Сомнения были напрасны, идея была принята «на ура». В 2003 году первый фестиваль «Russian Nights» триумфально прошел в Лос-Анджелесе и с тех пор стал неотъемлемой частью культурной жизни этого крупнейшего американского города (а в 2004-м фестиваль состоялся и в Нью-Йорке). Творческой основой фестиваля стало невероятное жанровое разнообразие. Звезды? Да, но звезды всех стилей и поколений. Лидер группы «Сплин» Александр Васильев выезжал на выступление в одном лимузине с кумиром наших отцов Андреем Вознесенским. Пока Анастасия Волочкова покоряла американскую публику своими неподражаемыми фуэте, другие американцы вместе с русскими с восторгом аплодировали актерскому мастерству Михаила Козакова и Александра Филип­пенко. На светских мероприятиях блистали Наталия Водя­нова и Владимир Машков, а скандальный художник Вла­дик Мамышев-Монро эпатировал публику, представая в облике самой Мэрилин Монро. Трудно забыть и нью-йоркскую премьеру фильма «Барышня и хулиган» (именно в этом фильме в 1918‑м появился на экране Владимир Маяковский) и тот момент, когда на сцене неожиданно появилась дочь Маяков­ского Пат­риция Том­псон. Алек­сандр Каля­гин и Алек­сандр Нев­ский, Алек­сей Петренко и Евге­ний Гришко­вец, Вла­димир Хоти­ненко и Юрий Темир­канов, Бог­дан Ступка и Георгий Гаранян - весь цвет россий­ской культуры за три года проведения фестиваля прошел через многочисленные сценические площадки фестиваля «Русские ­вечера».

Фестиваль всех звезд

Американская культурная общественность была заинтригована; губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер прислал организаторам прочувствованное приветствие, на площадки фестиваля потянулись звезды. Десятки голливудских актеров, режиссеров и продюсеров первой величины выходили на фестивальную сцену, чтобы получить премию - Tower Award, хрустальный куб с лазерным изображением знаменитой башни Татлина, не воплощенной знаменитым российским конструктивистом в реальность, но ставшей всемирным символом прогресса. «Мои русские друзья говорили, что мои произведения затрагивают струны их сердца и души, - сказал Рэй Брэдбери. - Именно поэтому я и пришел сюда». (И это при том, что один из отцов научной фантастики уже давно прикован к инвалидной коляске.) О любви и уважении к российской культуре говорили со сцены и многие другие звезды - Леонардо ди Каприо, Дастин Хоффман, Шарон Стоун, Мила Йовович, Настасья Кински, Бен Кингсли, Харрисон Форд, Эрик Робертс, Ширли Маклейн - все они стали лауреатами Tower Award. И это лишний раз доказывает тот очевидный факт, что интерес к России и российской культуре остается огромным.

Взятие Сеула

Очередным доказательством этому стало и то, что фестиваль начал активно расширять свою территорию. Только что закончился фестиваль «Русские вечера в Сеуле». Неожиданно? Конечно, нет - ведь современное российское искусство, в чем, собственно, и уверены организаторы «Русских вечеров», может быть понятным и близким зрителям всех континентов.

Сеульский фестиваль был, конечно, во многом особенным. Постановка «Геликон-Оперы» «Леди Макбет Мценского уезда» шла три вечера подряд; впервые осчастливила Южную Корею своим выступлением группа «Тату»; а сеульские дети с восторгом принимали спектакли театра «Тень» - самого маленького из московских театров, но едва ли не самого титулованного (у него - целых шесть «Золотых масок»). Фе­ерическая церемония открытия фестиваля потрясла центральную площадь Сеула, а на вручение премии Tower Award собрался весь цвет южнокорейской политики, бизнеса и культуры. Фестиваль проходил под патронажем правящей партии страны, а финансовую поддержку оказали крупнейшие южнокорейские промышленные компании во главе с LG, не жалеющей средств не только на передовые технологии, но и на культурные события. Особую пикантность мероприятию придавала одна важная деталь - организаторы фестиваля подчеркнули роль этнических корейцев в российской культуре. Стоило видеть, как заполненная зрителями площадь аплодировала прославленной певице Людмиле Нам и юному скрипачу Роману Киму. А уж о роли Виктора Цоя в российской рок-культуре жители Южной Кореи знали и раньше, как выяснилось по аплодисментам, которыми был награжден хит «Мы ждем перемен», экспрессивно исполненный группой «Цветы». Для любителей современного экспериментального балета устроители припасли совершенно необычный коллектив из Челябин­ска под руководством Ольги Поны; группа «Цветы» исполнила целую антологию российской и мировой рок-классики; любителей вокального искусства побаловали Владимир Маторин - оперной классикой, Нина Шацкая - проникновенными русскими романсами. Таким образом, желающие приобщиться к дос­тижениям самых разных направлений россий­ской культуры смогли это сделать за неделю, не выезжая за пределы Сеула.

 

 

 

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