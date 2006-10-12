«Русские вечера» для нерусских…
№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Евгений СОФРОНОВ ]
Объять необъятное
А теперь попробуйте представить культурное событие, которое объединяет в себе стадионный концерт группы «Тату» и оперу в исполнении «Геликон-Оперы», суперзвезду Голливуда Дастина Хоффмана и культового российского поэта Андрея Вознесенского, моноспектакли Евгения Гришковца и блокбастер «Бой с тенью»... Непростая задача, не правда ли? А на самом деле это происходит в действительности, причем уже на протяжении трех лет. Именно столько существует в мировом культурном пространстве уникальный фестиваль «Русские вечера».
Идея фестиваля, который объединил бы в себе самые разнообразные достижения российской культуры и представил бы их зарубежному зрителю, принадлежит одному из известнейших российских продюсеров, в свое время - создателю группы «Цветы» - Стасу Намину. Помогло Министерство культуры РФ, но основную часть средств Центру Стаса Намина пришлось привлекать самостоятельно.
Удачная идея
Сомнения были напрасны, идея была принята «на ура». В 2003 году первый фестиваль «Russian Nights» триумфально прошел в Лос-Анджелесе и с тех пор стал неотъемлемой частью культурной жизни этого крупнейшего американского города (а в 2004-м фестиваль состоялся и в Нью-Йорке). Творческой основой фестиваля стало невероятное жанровое разнообразие. Звезды? Да, но звезды всех стилей и поколений. Лидер группы «Сплин» Александр Васильев выезжал на выступление в одном лимузине с кумиром наших отцов Андреем Вознесенским. Пока Анастасия Волочкова покоряла американскую публику своими неподражаемыми фуэте, другие американцы вместе с русскими с восторгом аплодировали актерскому мастерству Михаила Козакова и Александра Филиппенко. На светских мероприятиях блистали Наталия Водянова и Владимир Машков, а скандальный художник Владик Мамышев-Монро эпатировал публику, представая в облике самой Мэрилин Монро. Трудно забыть и нью-йоркскую премьеру фильма «Барышня и хулиган» (именно в этом фильме в 1918‑м появился на экране Владимир Маяковский) и тот момент, когда на сцене неожиданно появилась дочь Маяковского Патриция Томпсон. Александр Калягин и Александр Невский, Алексей Петренко и Евгений Гришковец, Владимир Хотиненко и Юрий Темирканов, Богдан Ступка и Георгий Гаранян - весь цвет российской культуры за три года проведения фестиваля прошел через многочисленные сценические площадки фестиваля «Русские вечера».
Фестиваль всех звезд
Американская культурная общественность была заинтригована; губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер прислал организаторам прочувствованное приветствие, на площадки фестиваля потянулись звезды. Десятки голливудских актеров, режиссеров и продюсеров первой величины выходили на фестивальную сцену, чтобы получить премию - Tower Award, хрустальный куб с лазерным изображением знаменитой башни Татлина, не воплощенной знаменитым российским конструктивистом в реальность, но ставшей всемирным символом прогресса. «Мои русские друзья говорили, что мои произведения затрагивают струны их сердца и души, - сказал Рэй Брэдбери. - Именно поэтому я и пришел сюда». (И это при том, что один из отцов научной фантастики уже давно прикован к инвалидной коляске.) О любви и уважении к российской культуре говорили со сцены и многие другие звезды - Леонардо ди Каприо, Дастин Хоффман, Шарон Стоун, Мила Йовович, Настасья Кински, Бен Кингсли, Харрисон Форд, Эрик Робертс, Ширли Маклейн - все они стали лауреатами Tower Award. И это лишний раз доказывает тот очевидный факт, что интерес к России и российской культуре остается огромным.
Взятие Сеула
Очередным доказательством этому стало и то, что фестиваль начал активно расширять свою территорию. Только что закончился фестиваль «Русские вечера в Сеуле». Неожиданно? Конечно, нет - ведь современное российское искусство, в чем, собственно, и уверены организаторы «Русских вечеров», может быть понятным и близким зрителям всех континентов.
Сеульский фестиваль был, конечно, во многом особенным. Постановка «Геликон-Оперы» «Леди Макбет Мценского уезда» шла три вечера подряд; впервые осчастливила Южную Корею своим выступлением группа «Тату»; а сеульские дети с восторгом принимали спектакли театра «Тень» - самого маленького из московских театров, но едва ли не самого титулованного (у него - целых шесть «Золотых масок»). Феерическая церемония открытия фестиваля потрясла центральную площадь Сеула, а на вручение премии Tower Award собрался весь цвет южнокорейской политики, бизнеса и культуры. Фестиваль проходил под патронажем правящей партии страны, а финансовую поддержку оказали крупнейшие южнокорейские промышленные компании во главе с LG, не жалеющей средств не только на передовые технологии, но и на культурные события. Особую пикантность мероприятию придавала одна важная деталь - организаторы фестиваля подчеркнули роль этнических корейцев в российской культуре. Стоило видеть, как заполненная зрителями площадь аплодировала прославленной певице Людмиле Нам и юному скрипачу Роману Киму. А уж о роли Виктора Цоя в российской рок-культуре жители Южной Кореи знали и раньше, как выяснилось по аплодисментам, которыми был награжден хит «Мы ждем перемен», экспрессивно исполненный группой «Цветы». Для любителей современного экспериментального балета устроители припасли совершенно необычный коллектив из Челябинска под руководством Ольги Поны; группа «Цветы» исполнила целую антологию российской и мировой рок-классики; любителей вокального искусства побаловали Владимир Маторин - оперной классикой, Нина Шацкая - проникновенными русскими романсами. Таким образом, желающие приобщиться к достижениям самых разных направлений российской культуры смогли это сделать за неделю, не выезжая за пределы Сеула.
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