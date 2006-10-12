Что с артистами из «ОСП»?
№ 23(23) от 12.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Телепродюсер N: История программы «ОСП-студия» - это типичный пример того, как любовь победила дружбу. Лазарева и Шац, создав семью, предпочли общество друг друга тем братским отношениям, с которых начиналась их совместная с Белоголовцевым, Кабановым и Бочаровым телекарьера. В результате Кабанов последнее время перебивался, можно сказать, случайными заработками. Хорошие артисты-юмористы оказались невостребованными, но недавно они вновь объединились, уже втроем. Они будут делать юмористическую программу «Схема смеха» для Рен-ТВ.
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