Что с артистами из «ОСП»?

Телепродюсер N: История программы «ОСП-студия» - это типичный пример того, как любовь победила дружбу. Лазарева и Шац, создав семью, предпочли общество друг друга тем братским отношениям, с которых начиналась их совместная с Белоголовцевым, Кабановым и Бочаровым телекарьера. В результате Кабанов последнее время перебивался, можно сказать, случайными заработками. Хорошие артисты-юмористы оказались невостребованными, но недавно они вновь объединились, уже втроем. Они будут делать юмористическую программу «Схема смеха» для Рен-ТВ.