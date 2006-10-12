Галкин и мудрецы

Те, «Кто хочет стать миллионером» в одноименной програм­ме, отныне могут рассчитывать не только на «помощь зала», «звонок другу» и «50х50». Теперь в программе всегда будет заседать «Совет Мудрецов», куда будут приглашаться известные и уважаемые люди. Программа, таким образом, станет интереснее, сможет пополнить свой бюджет (за появление в кадре на телевидении с некоторых граждан смогут брать день­ги), а у соискателей миллионов появятся дополнительные шансы. Поменяется также оформление студии, неизменным останется только ведущий - Галкин.