Галкин и мудрецы
№ 23(23) от 12.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Те, «Кто хочет стать миллионером» в одноименной программе, отныне могут рассчитывать не только на «помощь зала», «звонок другу» и «50х50». Теперь в программе всегда будет заседать «Совет Мудрецов», куда будут приглашаться известные и уважаемые люди. Программа, таким образом, станет интереснее, сможет пополнить свой бюджет (за появление в кадре на телевидении с некоторых граждан смогут брать деньги), а у соискателей миллионов появятся дополнительные шансы. Поменяется также оформление студии, неизменным останется только ведущий - Галкин.
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