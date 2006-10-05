Ивар Калныньш – герой романов

Популярный актер, герой многих телесериалов, признался, что у него всю жизнь были проблемы с женщинами и недавно он в третий раз развелся. Он считает, что никто не хочет жить моногамно. Ни женщины, ни мужчины не хотят приходить вечером домой и годами смотреть друг на друга. Всем хочется еще и другой жизни - для себя, поэтому семья рушится. Неверность - вот главная причина разводов Калныньша. Он и не скрывает того, что от него женщины всегда уходили из-за ревности, когда на его горизонте появлялась другая подружка. Калныньш - сторонник жизни в семье, но его жутко раздражают допросы типа «где был?» «Я никогда не бросал женщин, это они меня бросали», - утверждает он.