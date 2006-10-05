Писатель печального образа

- Аркадий Михайло­вич, правда, что вам не нравится определение «писатель-сатирик»?

- Ну не говорят же писатель-баталист, писатель-маринист или писатель-пейзажист. Стремление сделать всем смешно превращает писателя в эстрадника и приводит к вечной зависимости от людей, которые пришли посмеяться. У нас любят умирать от смеха. Это отвлекает от подлинного умирания. Мне вообще кажется, что сатиры как таковой больше нет, она свелась к пародии.

Чего не выношу, так это пофигизма. Когда делается акцент на дефекты речи умирающего Брежнева или на врожденное пятно на голове Горбачева, иначе, чем глупостью и хамством, это не назовешь. 90% пародистов Горбачева все время говорят о его пятне.

- Вы в приятельских отношениях с Михаилом Жванецким. Сейчас некоторые из поклонников этого писателя чуть ли не с Гоголем его сравнивают. На ваш взгляд, это корректно?

- Ничего общего с Гоголем у Жванецкого нет. Но Миша талантливый, и то, что он делает, неотделимо от его образа. Этого многие не понимают, но он ведь еще и очень хороший артист. У него все продумано, отработано и замечательно при этом подается - аксессуары, портфель и прочие вещи.

- А как вам другой кумир эст­рады - Михаил Задорнов? Он в очень хорошей физической форме. Может на руках походить, на голове постоять. Сатирик должен это уметь и использовать на сцене?

- В том, что делает Задорнов, мне далеко не всегда все нравится. Но он, безусловно, неординарный и очень одаренный человек. Он владеет огромными залами, и это не самый последний артист.

- Как, по-вашему, сатирик должен быть всегда в оппозиции? В советское время многие писатели, называющие себя сатириками, совершенно замечательно при этом жили.

- Вы можете представить себе сатирика, который ругает всех и вся и имеет при этом виллу где-нибудь на Канарах?

Настоящий сатирик всегда пишет антигимны, он не должен нравиться власть предержащим. Иначе он превращается в придворного шута.

- Писатель-сатирик сегодня не может обойтись без подработки?

- Основные мои доходы сейчас именно от них. И свадьбу могу провести, и день рождения. Хотя любая возможность легко заработать большие день­ги страшно разлагающе дейст­вует. Думаешь: вот как интересно - ничего и делать не нужно. Пару анекдотов рассказал, положил деньги в карман, все довольны, и поехал.

Но я горжусь тем, что никогда под заказчика не прогибаюсь. Если уж меня пригласили, то такого, какой есть.

- Говорят, что вы и перед солдатами в войсках тоже выступаете? Конечно, бесплатно?

- Я люблю такие концерты и ничего за них не прошу. Знаю, в каком положении сейчас наша армия. Даже на Дальнем Востоке однажды в воинской части «засветился», когда оказался там на гастролях.

Пара выступлений у меня была в колониях, и они мне на всю жизнь запомнились. В этом совершенно невероятном месте у людей, которых мы не без основания называем закоренелыми преступниками, удивительно чистое отношение к тому, что они видят на сцене. Они не врут никому, и если принимают кого-то, то на всю жизнь. И я опять-таки под них никогда не прогибался.

- Вы известны не только своей гражданской позицией и смелостью, но и азартом. Кажется, вас даже приняли почетным членом ассоциации игорного бизнеса. Чем, на ваш взгляд, наши казино отличаются от западных?

- Там люди понимают, что никакой жар-птицы они не получат. А если и возьмут джекпот, то раз в 150 лет. А у наших игровых автоматов каждый день собираются малоимущие и опускают туда последние десятки. И верят, что вот сейчас они получат 10 млн. долларов. Да не будет этого никогда. Люди должны понять - деньги можно только заработать.

- Вы закончили 1-й Медицинский институт, три года работали врачом. А потом, как и многие ваши коллеги, среди которых знаменитые Чехов и Булгаков, «ушли» в литературу. Все врачи, мягко говоря, ироничные люди. Мне кажется, что именно в их среде возник черный юмор.

- Понятия «жизнь» и «смерть» для медика абсолютно обыденные. Они лишены ореола и пафоса.

В самых трагических ситуациях есть очень много комического. Потом, спустя годы, это понимаешь. Трагическое и смешное всегда сплетено воедино, как в женской косе.

- Вы по-прежнему в прекрасной форме. Как вы ощущаете себя в своем возрасте?

- Я его не замечаю. Старость - это когда ты говоришь себе «стоп». Даже развил формулу эпикурейца: «Надо жить настоящим, потому что в прошлом нас не было, а до будущего мы не доживем».