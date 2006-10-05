Код успеха

Одним из главных героев вечера в театре им. Моссовета стал Председатель совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман. О нем говорили здесь гораздо больше, чем о других номинантах. Но. Господин Фридман на церемонии присутствовал лишь виртуально: «герой» вечера улетел в Париж повидаться со своими дочерьми, но оставил гостям видеоролик со словами благодарности «за колоссальный труд по организации этой замечательной премии». Хрустальный приз Фридман получил у себя в кабинете еще до торжественной церемонии. Но о господине Фридмане много говорили - вспоминали его путь к успеху: от выпускника МИСиСа до одного из 25-ти влиятельных бизнесменов Европы.

Сад «Эрмитаж» соответствовал дворцовому этикету - смокинги чередовались с черными вечерними дамскими туалетами, черные же деловые костюмы изредка перечеркивались яркими пятнами нарядов от мировых дизайнеров. В фойе прогуливались адвокат Павел Астахов, Президент компании «СТС Медиа» Александр Роднянский, главный редактор GQ Николай Усков. Блистала россыпью стразов на платье художница Александра Вертинская. Тележурналистка Анастасия Чухрай выделялась в платье от Chanel в алом атласном открытом платье. Здесь же прохаживался и главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов, номинированный в категории «Главный редактор года», режиссер Федор Бондарчук с женой Светланой и писатель Дмитрий Быков. Политику представляли депутат ЛДПР Алексей Митрофанов и Ирина Хакамада. Из бизнесменов, выделявшихся своей статью и стильной одеждой в фойе театра, можно отметить президента компании «Тройка Диалог» Павла Теплухина и восстановителя русских усадеб Владимира Кононова.

В этом году актером года был назван Алексей Чадов, самым стильным мужчиной - Андрей Малахов, а женщинами года - Юля Волкова и Лена Катина. Разделить девушек не решились - во избежание обвинений в неполиткорректности. Так же произошло и с «международным мужчиной года» - в него вместилась целая группа Brainstorm. Дизайнером года стал Денис Симачев, приехавший в костюме горбуна. Открытием года неожиданно для всех оказался Федор Бондарчук.

После церемонии «сливки общества» - 32 человек из шести сотен - отправились на закрытый ужин в ресторан «Бисквит», где отдыхали от успеха до утра.