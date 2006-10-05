Председатель уходит?

Это решение созрело у Михаила Александровича давно, и Вахтанговский театр уже некоторое время ищет возможную кандидатуру, однако вопрос о руководст­ве огромным, исторически сложившимся коллективом - непростой. Театр даже предложил было ответственный пост Валерию Фокину, который уже возглавляет и Санкт-Петербургский Александринский театр, и Центр имени Мейерхольда, однако сколько пространств может осилить отдельный, даже выдающийся по волевым качест­вам человек? Фокин решил эту проблему в стиле полной вменяемости - то есть остался в Александринке еще на два года. Что делать Театру имени Вахтангова, непонятно.

В это же самое время художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова Кирилл Юрьевич Лавров попадает в больницу после двух отыгранных им спектаклей «Квартет».

Михаил Ульянов и Кирилл Лавров - выдающиеся русские советские артисты - правят своими театрами не одно десятилетие. Правят далеко не деспотически, скорее осторожно, приглашая разных режиссеров, сохраняя традиции, не допуская откровенной халтуры и бескультурья. Их лица, их имена вызывают в зрительской памяти устойчивый образ чего-то надежного, положительного, светлого. Каких бы заблудших людей ни играли эти артисты, их общее свечение привлекательно, им верят и доверяют. Так или иначе, они сохранили свои театры от разрушения и достойны благодарности зрителей.

Но время, отпущенное человеку, не бесконечно, и годы берут свое даже у советских богатырей. И Михаил Ульянов принял достойное решение, как настоящий «председатель», герой любимого фильма. Вот только преемника не подготовил. Но дело в том, что с волевым созидательным началом у театральных людей среднего возраста имеются проблемы. Кто хочет - не может, кто может - не хочет!

Может быть, к таким вопросам, как назначение руководителя известного театра, есть смысл привлечь достижения гласности, то есть - провести обсуждение проблемы с участием театральной общественности? Может быть, стоит устроить и открытый конкурс претендентов? А не ограничиваться кулуарными беседами, закулисными манипуляциями и таинственными превращениями судеб и веществ в недрах Министерства культуры.