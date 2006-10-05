Почему телеканал «Спорт» показывает щиты с рекламой пива?

Глава телеканала «Спорт» Василий Кикнадзе:

- Для нас печально, что «пивные» бюджеты, которые могли быть потрачены внутри страны, ушли за ее пределы. Да, мы все равно волей-неволей показываем рекламные щиты и все, что размещено в местах проведения соревнований во время трансляций, только день­ги за это получают другие. Скажите, в чем эффективность такого запрета? К тому же мы единственный канал, который вообще не может размещать рекламу пива, просто в силу нашей специфики. Мы вещаем на всю территорию России, но у нас один сигнал. При этом по закону мы имеем право рекламировать пиво только после 22. Но когда в Москве 22 часа, то во Владивостоке 8 часов утра, и ставить рекламу опять нельзя.