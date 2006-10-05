Чистой воды произвол

27 сентября на дебаркадере, расположенном на Фрунзен­­ской набережной и арендуемом телекомпанией «ВИД», отключили водоснабжение. Из-за антисанитарных условий телекомпания «ВИД» вынуждена остановить ра-боту над частью своих проектов для Первого канала и ТВ-Центра. В телекомпании называют действия «Мосводоканала» произволом.