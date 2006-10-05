Чистой воды произвол
№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
27 сентября на дебаркадере, расположенном на Фрунзенской набережной и арендуемом телекомпанией «ВИД», отключили водоснабжение. Из-за антисанитарных условий телекомпания «ВИД» вынуждена остановить ра-боту над частью своих проектов для Первого канала и ТВ-Центра. В телекомпании называют действия «Мосводоканала» произволом.
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