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Живые и модные

Эванджелин Лилли боится сойти с ума

№ 22(22) от 05.10.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]

Живые и модные
Эванджелин не нравятся ее фото в газетах

- Вы не  могли бы в общих чертах рассказать о второй части сериала: чем, по вашему мнению, она отличается от первой, какая часть более захватывающая?

- Для меня первая и вторая части - это просто небо и земля. Дело в том, что я чувствую себя очень комфортно, когда знаю, что я делаю. В первой части этого не было. После того как, в соответствии со сценарием, нашлись люди, которые летели в хвостовой части самолета, у меня стало гораздо больше свободного времени. Появилось время сделать передышку, ведь на съемках в прошлом году я ужасно вымоталась, голова шла кругом.

- Вы строите какие-то предположения о том, что происходит на острове?

- Честно говоря, я не очень дружу с Интернетом и не поклонница научной фантастики. Поэтому все это меня не очень волнует, но наблюдать забавно. После того как мы нашли люк, родилась теория, что мы - жертвы какого-то эксперимента. Как будто мы не потерялись, а просто являемся объектами наблюдения, объектами психологического эксперимента. Это была первая идея, которая мне понравилась.

- На съемках вы подолгу находитесь в компании одних и тех же людей, они не вызывают у вас раздражения?

- Поначалу мы все очень боялись - ведь постоянно слышишь эти ужасные истории о людях, которые не ладят с другими, которые исподтишка устраивают заговоры... Мне кажется, что те, кто проводит кастинг на наше шоу, очень профессиональны. Все актеры, которых они приняли, просто замечательные.

- Через какие испытания приходится пройти вашей героине во второй части?

- Главное отличие в том, что теперь она не так легко поддается панике. Мне кажется, сейчас вместо женщины, которая все время что-то скрывает, я играю женщину, которой нечего скрывать. Все уже привыкли к жизни на острове, и Кейт свыклась с идеей о союзе островитян. Как известно, до этого она была достаточно независимой.

- И поэтому во второй части она сближается с Сойером? А как же Джек?

- Джек слишком занят проблемами на острове, так что о любви он думает меньше всего.

- Когда смотришь первую серию второй части, не можешь поверить в то, что происходит. А что вы чувствуете, когда смотрите эту картину? Говорят, что актеры сериала каждую новую серию смотрят вместе?

- Да, мы по-прежнему смотрим фильм вместе. Мне почему-то особенно запомнился конец той серии, в которой Джин и Эко, согнувшись, сидят в кустах, видят ноги проходящих мимо людей, и среди них ноги ребенка, волочащего плюшевого медведя. В этой серии я почти не была задействована, а потому смотрела глазами зрителя, а не актера. В тот момент, когда этого плюшевого медведя тащили по земле, у меня пробежали мурашки.

- Вы поняли, что это великое шоу, которое войдет в историю телевидения?

- Я осознала это толь­ко после получения «Эмми», а потом «Золотого глобуса». Раньше я думала, это невозможно - выиграть и то и другое в один год.

- Вы так волновались на церемонии вручения...

- Раньше я наблюдала за людьми на церемониях награждения со стороны. Они трясущимися руками получали награды, плакали. В такие моменты я думала: «Перестань, это всего лишь награда». Но когда мы получили «Эмми», я фактически выпрыгнула из своего кресла. Мы были в самом конце зала и практически бежали на сцену. Я вся дрожала от волнения...

- Вам нравится эта внезапная известность, которая на вас обрушилась?

- У моей героини Кейт особенный характер, она - суровая женщина, которая все время попадает в неприятности, она похожа на парня. Когда я на шпильках, накрашусь, уложу волосы и надену что-нибудь сексуальное, большинство людей не узнает меня. Но я все равно предпочла бы иметь работу, где можно оставаться в тени.

Меня допекают фотографы. Я терпеть этого не могу: открываешь газету и видишь там свою фотографию, сделанную в день, когда ты была предоставлена самой себе, читала книгу на пляже. Ужасно осознавать, что за тобой следили. Другой раз кто-то полчаса ходил за мной по острову, чтобы сфотографировать. Как-то я была дома одна и посредине ночи какие-то люди просили выйти меня на улицу - это было невыносимо. Я - женщина, подобное выводит меня из себя. У меня постоянное чувство, что моей безопасности что-то угрожает. Знаете, я вздохнула с облегчением, когда арестовали человека, который следил за мной. С другой стороны, на нас сейчас мода, и надо просто перестать обращать внимание на такие вещи. Чтобы не сойти с ума.

Только один вопрос

Почему «оставшиеся в живых» заговорили по-русски?

Руководитель Службы спецпроектов Первого канала Лаура Шагинян:

- Наша съемочная группа стала единственной в мире телевизионной командой, допущенной на площадку, где сейчас продолжаются съемки культового телефильма. Эта поездка на Гавайи готовилась в течение долгого времени. Лишь для российского зрителя звезды «Остаться в живых» сделали беспрецедентное исключение, исполнив свои небольшие, но очень выразительные роли на русском языке. Надо отдать должное актерам - они работали очень профессионально и крайне доброжелательно, хотя находятся в невероятно плотном съемочном графике. На каждого героя нам было отведено 10-15 минут. За это время каждому из актеров предстояло не только вникнуть в суть того, что происходит в кадре, но и пройти ускоренный курс русского языка. Материал получился уникальным. Мы также были допущены в святая святых - на съемочную площадку ключевых сцен будущих серий. К сожалению, рассказать о них мы пока не имеем права, т.к. содержание последующих серий держится студией-производителем в строжайшем секрете. Но по тому, что мы видели, можно сказать, что дальнейшие события в фильме становятся еще более захватывающими.

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