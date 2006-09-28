Что с Хангой?
№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Конкуренты с других каналов: Елена сейчас «думает» над новым проектом. При этом ей платят зарплату в районе 15 тыс. долларов. Столько у нас нынче стоят звезды на отдыхе! Она сейчас самый высокооплачиваемый тележурналист из тех, которые просто «думают». Всем бы так жить.
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