Прохорова – не щука

На ТВ-Центр с недавних пор выходит сразу две итоговых программы. В субботу в 21.00 старый добрый «Постскриптум» Пушкова, а в воскресенье в то же время новая программа «В центре событий» с Анной Прохоровой. Новое руководство ТВ-Центр при этом явно следовало извест­ной народной мудрости: «На то и щука в озере, чтобы карась не дремал». При этом роль щуки отводится Прохоровой, ну а карася, на которого идет охота, соответственно Пушкову. Фактически речь идет о том, что Прохорова «подсиживает» Пушкова. Анна очень старается, но щука пока из нее никудышная. Рейтинги не в ее пользу, и за это уже уволен первый руководитель ее программы. Между тем давно известно, что Прохоровой в роли «говорящей головы» хронически не хватает напора и авторитетности, у нее очень «мягкая» внешность, круглое лицо. В ней слишком много женского, а в нашей стране это большой минус для комментатора. По этим же причинам «личного» характера с Анной в свое время расстались на Первом канале. Она вела там новости, сидела в кадре с красивыми длинными волосами. Потом постриглась, но все равно - из эфира ее «попросил» сам А. Любимов, служивший тогда замгендиректора.