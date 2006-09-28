Роман. Бессмысленный и беспощадный

-Вы приехали в Москву, чтобы начать свой бизнес?

- Я поругался с хозяином кафе, в котором тогда работал. Он навязывал мне всяческую порнографию. Дальнейшее пребывание в Питере не имело смысла. После ссоры с хозяином кафе оставалось два пути: Москва или Нью-Йорк. Я выбрал Москву. Мне жаль было покидать город, в котором провел 35 лет. В Питере я до сих пор герой. Зато теперь ни от кого не завишу, и сам устанавливаю правила в моем кафе.

- Ваше московское кафе создано по подобию того, питерского?

- Это правда. Учась на первом курсе Петербургского института культуры, я решил посвятить себя жанру кабаре. Только в кабаре обязательно присутствуют драматические номера, иногда встречается цирк и кинематограф. Кабаре рассчитано на небольшую аудиторию, и зрители обязательно участвуют в программе. В моем кабаре все основано на русском фольклоре. Вообще, сегодняшнему российскому зрителю интереснее смотреть на голый зад в телевизоре, чем пойти в театр или цирк. Поэтому жанр кабаре в современной России не популярен. Скажу больше. Я здесь единственный человек, работающий в этом жанре.

- Кафе - это ваш основной доход?

- Нет! Основной заработок - это гаст­роли. К сожалению, я не самый дорогостоящий ведущий. Есть еще господин Галкин. Его выступление стоит сумасшедших денег. Не скажу, что он лучше меня, но у Галкина есть достоинства, которых я не имею. Он может стоять полтора часа на сцене и поражать публику чем-то новым. У него не так хорошо с юмором, как у меня. Но его шутки понятны всем.

- Почему вы решили уйти с телевидения?

- Я больше не хочу участвовать в этих пошлых программах. Они очерняют мое имя. Многие знакомые спрашивали: «Рома, почему в своих передачах ты глумишься над людьми?» Да как над ними не глумиться? Мне приходилось работать с залом, полным дебилов.

В Москве неадекватных людей гораздо больше, чем в Питере. В столице каждый делает, что хочет, а в Питере существуют рамки приличия. Хочешь построить бе­зумный дом по своему собственному проекту? В Москве скажут: строй, лишь бы денег хватило. А в Питере будет скандал. Я не хочу сказать, что в Питере люди лучше. Хотя, в общей массе, конечно, да. К примеру, в Москве тебе хамят на каждом углу, а в Питере этого не делают.

- Вы когда-то писали диссертацию на тему «Ненормативная лексика в русском языке».

- Не совсем так. Еще на филфаке Ленинградского университета я хотел сделать работу на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских прозаиков и поэтов Серебряного века». Правда, ее завернули, как только она была заявлена.

Я не утверждаю, что это хорошо, но есть факт: в России все матерятся. Вы посмотрите на наших звезд. Как они матерятся в гримерных! Не сквернословит один Дима Маликов. Наверное, у него голубая кровь и белая кость. В нашей стране два параллельных языка: матерный и феня. В русском мате есть всего четыре слова. Остальные лишь производные.

- Как вы относитесь к мату в средствах массовой информации и в общественных местах?

- Ругаться матом в клубе можно. Но этого ни в коем случае нельзя делать на центральном канале телевидения.