Игра в подлунном мире

- Моноспектакль «Оскар и Розовая дама» с Алисой Фрейнд­лих недавно получил «Золотую маску». И это не помешало вам выбрать эту пьесу для постановки?

- Это очень смело: ставить спектакль, который только что получил премию. Но дело в том, что наш спектакль сильно отличается. В БДТ письма читаются Фрейндлих, а у нас играют дети 5-11 лет так, как это описано в письмах.

- Скоро театру исполняется 15 лет. Как отпразднуете, какие сюрпризы готовите для зрителей?

- К своему юбилею хотим выпустить фильм под названием «Театр Луны, или Космическая девочка 13.28». Кроме того, в театре готовятся премьеры: «Коррида, или Роман с бессонной ночью» и «Рококо», его будет ставить Андрей Максимов. Могут быть и внеплановые спектакли, например, есть очень хорошие студенческие работы - ведь я еще и преподаю в ГИТИСе.

- Фильм будет о вашем театре?

- Об одной из версий появления названия «Театра Луны». Луна, в период полнолунья, то есть своей беременности, падает с неба и попадает на крышу «Театра Луны». Этот фильм мы хотели бы показать по телевидению, ведь многие наши зрители любят кино.

- Расскажите про ваш самый аншлаговый спектакль «Лиромания».

- «Лиромания» была выпущена в прошлом году, но сейчас интерес к ней все больше и больше разрастается. Благодаря этому спектаклю родилась театральная студия для детей «Маленькая Луна». Мне нравится, что у нас в театре есть три слоя: дети, студенты ГИТИСа и состоявшиеся актеры.

- Ваш первый спектакль назывался «Византия», спектакль «Таис сияющая» рассказывает о времени Аристотеля и Александра Македонского. История вдохновляет вас на написание пьес?

- Чем отдаленнее по времени история, событие, тем больший интерес она у меня вызывает. Там есть поле для фантазии, для разбега, для полета. А вот соцреализм и современность - тут уже высоко не прыгнешь, что есть, то есть.

- Как насчет такой фантазии: перелететь на машине времени в Древнюю Грецию или во времена Шекспира и поработать в театре того времени... Вы мечтаете об этом?

- Нет, я этого не хотел бы. Ведь тогда я бы оказался в их реальности, и мне бы захотелось помечтать о чем-нибудь другом, далеком, недостижимом.

- А на Луну хотелось бы слетать?

- Мне Луна дает необычную энергетику. Она уводит от реальности, и мне хочется создать что-то новое, но вот интересна ли она сама по себе? Объемная, плотная, реальная...

- Вы - автор многих пьес, которые идут в вашем театре. Не видите достойной «Театра Луны» современной драматургии или вам нравится писать пьесы самому?

- Хороших современных пьес действительно мало, это беда всех театров. И как только появляется хорошая пьеса, ее сразу же кто-то забирает. Своего драматурга, которого мы бы постоянно ставили, у нас нет. Старая пьеса - просто старая вещь, она уже не очень интересна зрителю. Брать старую классическую пьесу и перерабатывать ее для современности - не самое увлекательное занятие. Мы не хотим повторяться. Это серьезная проблема, когда восемь «Чаек» по городу летают и «Дяди Вани» косяками ходят. Поэтому я и стал писать, уже 12 лет как пишу, и 12 лет мои пьесы идут.

- В жизни современного мужчины не часто находится место для подвига. Для вас создание собственного театра - это подвиг?

- Я создал театр, да еще с названием таким ответственным, и сущест­вует он уже 15 лет. Иногда и выживать приходилось, как говорится, помещение нужно было получить для театра. Со стороны, наверное, это подвиг. Ну а для меня обычная жизнь. Я человек деятельный, если влезаю в какое-то дело, то не могу так просто его бросить.

- Какой у вас любимый спектакль из собственного театрального репертуара?

- Пока это «Лиромания». Потому что он последний, самый любимый.

- В другие театры ходите?

- Недавно видел спектакль «Одолжите тенора» в Театре им. Пушкина, двух «Лиров». Вообще не очень часто хожу на спектакли, только когда «хорошо проверенный слух» - обязательно стоит пойти.

Большая премьера при «Маленькой Луне»

Скоро в «Театре Луны» премьера - спектакль «Оскар и Розовая дама», в котором играют дети из «Маленькой Луны». Режиссер - Виктория Алмаева, она же играет главную взрослую роль - загадочную Розовую даму.