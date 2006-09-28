//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Игра в подлунном мире

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Ника ДУБРОВА ]

Игра в подлунном мире
Фото Г. УСОЕВА

- Моноспектакль «Оскар и Розовая дама» с Алисой Фрейнд­лих недавно получил «Золотую маску». И это не помешало вам выбрать эту пьесу для постановки?

- Это очень смело: ставить спектакль, который только что получил премию. Но дело в том, что наш спектакль сильно отличается. В БДТ письма читаются Фрейндлих, а у нас играют дети 5-11 лет так, как это описано в письмах.

- Скоро театру исполняется 15 лет. Как отпразднуете, какие сюрпризы готовите для зрителей?

- К своему юбилею хотим выпустить фильм под названием «Театр Луны, или Космическая девочка 13.28». Кроме того, в театре готовятся премьеры: «Коррида, или Роман с бессонной ночью» и «Рококо», его будет ставить Андрей Максимов. Могут быть и внеплановые спектакли, например, есть очень хорошие студенческие работы - ведь я еще и преподаю в ГИТИСе.

- Фильм будет о вашем театре?

- Об одной из версий появления названия «Театра Луны». Луна, в период полнолунья, то есть своей беременности, падает с неба и попадает на крышу «Театра Луны». Этот фильм мы хотели бы показать по телевидению, ведь многие наши зрители любят кино.

- Расскажите про ваш самый аншлаговый спектакль «Лиромания».

- «Лиромания» была выпущена в прошлом году, но сейчас интерес к ней все больше и больше разрастается. Благодаря этому спектаклю родилась театральная студия для детей «Маленькая Луна». Мне нравится, что у нас в театре есть три слоя: дети, студенты ГИТИСа и состоявшиеся актеры.

- Ваш первый спектакль назывался «Византия», спектакль «Таис сияющая» рассказывает о времени Аристотеля и Александра Македонского. История вдохновляет вас на написание пьес?

- Чем отдаленнее по времени история, событие, тем больший интерес она у меня вызывает. Там есть поле для фантазии, для разбега, для полета. А вот соцреализм и современность - тут уже высоко не прыгнешь, что есть, то есть.

- Как насчет такой фантазии: перелететь на машине времени в Древнюю Грецию или во времена Шекспира и поработать в театре того времени... Вы мечтаете об этом?

- Нет, я этого не хотел бы. Ведь тогда я бы оказался в их реальности, и мне бы захотелось помечтать о чем-нибудь другом, далеком, недостижимом.

- А на Луну хотелось бы слетать?

- Мне Луна дает необычную энергетику. Она уводит от реальности, и мне хочется создать что-то новое, но вот интересна ли она сама по себе? Объемная, плотная, реальная...

- Вы - автор многих пьес, которые идут в вашем театре. Не видите достойной «Театра Луны» современной драматургии или вам нравится писать пьесы самому?

- Хороших современных пьес действительно мало, это беда всех театров. И как только появляется хорошая пьеса, ее сразу же кто-то забирает. Своего драматурга, которого мы бы постоянно ставили, у нас нет. Старая пьеса - просто старая вещь, она уже не очень интересна зрителю. Брать старую классическую пьесу и перерабатывать ее для современности - не самое увлекательное занятие. Мы не хотим повторяться. Это серьезная проблема, когда восемь «Чаек» по городу летают и «Дяди Вани» косяками ходят. Поэтому я и стал писать, уже 12 лет как пишу, и 12 лет мои пьесы идут.

- В жизни современного мужчины не часто находится место для подвига. Для вас создание собственного театра - это подвиг?

- Я создал театр, да еще с названием таким ответственным, и сущест­вует он уже 15 лет. Иногда и выживать приходилось, как говорится, помещение нужно было получить для театра. Со стороны, наверное, это подвиг. Ну а для меня обычная жизнь. Я человек деятельный, если влезаю в какое-то дело, то не могу так просто его бросить.

- Какой у вас любимый спектакль из собственного театрального репертуара?

- Пока это «Лиромания». Потому что он последний, самый любимый.

- В другие театры ходите?

- Недавно видел спектакль «Одолжите тенора» в Театре им. Пушкина, двух «Лиров». Вообще не очень часто хожу на спектакли, только когда «хорошо проверенный слух» - обязательно стоит пойти.

Большая премьера при «Маленькой Луне»

Скоро в «Театре Луны» премьера - спектакль «Оскар и Розовая дама», в котором играют дети из «Маленькой Луны». Режиссер - Виктория Алмаева, она же играет главную взрослую роль - загадочную Розовую даму.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//Происшествия

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Жители Ачинска рассказывают о том, какие повреждения получил город после серии взрывов на складах с артиллерийскими боеприпасами, которые расположены в нескольких километрах от населенного пункта.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Армия

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силовой операцией в Донбассе Владимира Кравченко. Командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины стал Александр Сырский.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Общество

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка завершили заплыв через Байкал 6 августа в 4:35 утра по местному времени. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такую дистанцию.

//Новости СМИ2

//В мире

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского вновь совершили досадную ошибку. На этот раз в публикации случайно назвали главу правительства Индии Нарендру Моди женщиной.

//Шоу-бизнес

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Резидент Comedy Club Тимур Каштан Батрутдинов перепел известную песню не менее известной телеведущей Ольги Бузовой. Запись своего "выступления" комик опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

//Здоровье

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Профессор персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала, как можно при помощи еды избавиться от дневной сонливости. По её словам, некоторые продукты могут с легкостью вернуть бодрость и рабочий настрой.

//Шоу-бизнес

Диме Билану не удалось улететь в США

Диме Билану не удалось улететь в США

Дима Билан не смог попасть на концерт Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, куда заранее купил билеты на хорошие места. Теперь же его билет "пропал". Об этом певец рассказал на странице в Instagram.

//В мире

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск решил поделиться со своими подписчиками в Twitter забавным наблюдением. Американский предприниматель сравнил королеву Великобритании Елизавету II с телепузиками.

//Шоу-бизнес

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Визит знаменитой актрисы и певицы Дженнифер Лопес с концертом в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий последних дней в отечественном шоу-бизнесе. Но сам концерт понравился не всем.

//Новости партнеров

//В мире

Порошенко обвинили в подделке документов

Порошенко обвинили в подделке документов

В Госбюро расследований Украины возбудили уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Его обвиняют в том, что в прошлом году он выезжал отдыхать на Мальдивы по поддельным документам.

//Происшествия

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что горящий склад с вооружением в Красноярском крае должны были расформировать. Сообщается, что это должно было произойти в 2022 году.

//Кино

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

Народный артист России Виктор Сухоруков в новом фильме «Звёзды» сыграл учителя русского языка, история которого заставила «плакать и дрожать».

//Общество

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Военнослужащие совместно с поисковиками с конца июля до 13 августа проводят масштабную экспедицию «Аджимушкай-2019» в Керчи. Ранее участниками экспедиции были сделаны уникальные открытия - при помощи гидрографического судна обнаружены остатки кораблей и самолетов

//Политика

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, произошедший в Каире вечером 4 августа. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 5 августа.

//Происшествия

В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области два ребенка пострадали, когда на них упала детская цепочная карусель. Сообщается, что инцидент произошёл в парке города Поворино. Следователи начали расследование.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию
2

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

Порошенко обвинили в подделке документов
5

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры