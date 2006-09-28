Андрей Макаревич и «оркестр креольского танго» КЗ «Мир», 29 и 30 сентября

Концерты Макаревича и «креольцев» в «Мире» станут презентацией их новой совместной работы – альбома «Старая «Машина». «Оркестр» записал уже четыре диска, включая один концертный. На суд слушателей были представлены композиции Андрея Макаревича, оставленные за рамками репертуара «Машины времени», песни Марка Фрейдкина («Тонкий шрам на любимой попе») и наиболее любимые лидером «МВ» произведения Булата Окуджавы. К пятой пластинке музыканты наконец-то добрались до песен самой «Машины». Не все из 13 вошедших в «Старую «Машину» композиций можно отнести к числу безоговорочных хитов – из обширного творческого багажа лидер группы отобрал для диска те песни, в которых «изначально заложен джазовый свинг». «В те времена мы не могли сыграть этого, поэтому у «Машины» так или иначе получалась стилизация под свинг. А сейчас возникла возможность сыграть эти песни по-настоящему, джаз-бэндом, – говорит Макаревич. – Бывают песни одноплановые, которые как сыграны, так и звучат, и больше с ними ничего делать не надо, а бывают песни, в которых заложено больше, чем сделано в аранжировке, и они подразумевают второе, третье прочтение, как хорошая пьеса». В самую джазовую пластинку альянса Андрея Макаревича и «креольцев» вошли «Музыка под снегом», «Картонные крылья», «Эпоха большой нелюбви», «Он был старше ее», «Мы расходимся по домам», «Старый корабль», «Имитация» – все в новых аранжировках. Не исключено, что на сцене к музыкантам присоединятся духовая секция Jazztown Band и вокальная группа A’Capella Expresss. Наверное, это хорошо, что в «Мире» не будет самых известных хитов «Машины» – «Поворот», «Скачки», «За тех, кто в море», «Ты или я» и др., потому самым преданным фанатам «МВ» будет нелегко воспринимать их в новом «прочтении». Зато любители экспериментов и просто хорошего джаза получат от двух вечеров в компании Макаревича и Ко настоящее удовольствие.