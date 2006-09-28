«Митяевские песни, часть II»

Олег Митяев сумел вывести жанр бардовской песни с лесных полян и прокуренных клубов на подмостки лучших залов. Оказалось, что наивные строчки о том, «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», органично звучат и с кремлевской сцены, и в профессиональной эстрадной аранжировке. Очередным этапом внедрения Митяева в поп-культуру стал выпуск трибьюта. Это уже вторая часть проекта («Мистерия звука»), в котором артисты разных жанров исполняют митяевские песни. Если первый диск был стилистически более разнообразным и в принципе доказывал, что строгие рамки КСП Олег Митяев давно преодолел, то продолжение эти рамки опять несколько сужает. Дело в том, что проект так и не заинтересовал никакие радиостанции, кроме «Шансона». Соответственно, во второй части поучаствовали в основном артисты, ментально близкие аудитории этой волны: Сергей Трофимов, Михаил Шуфутинский и т.д. Елена Гришина и Ирина Линдт старательно сохранили авторские интонации, а «Экспедиция» в исполнении Юрия Гальцева вообще звучит неотличимо от оригинала Олега Митяева (что не вполне вяжется с внешностью и образом актера Гальцева). Леонсия Эрденко добавила в митяевские песни толику цыганщины, а «Давай с тобой поговорим» дополнилась джазовой аранжировкой Анатолия Кролла. Группа «Доктор Ватсон» занялась привычным делом – любовной перелицовкой старого шлягера, в роли коего здесь выступает митяевская «Жизнь замечательных людей». Менее удачно прозвучали Лада Дэнс и Лолита Милявская – их попытки предстать в образе исполнительниц романсов во «Француженке» и «Празднике» оказались не особенно убедительными. Дальше всех от авторской интерпретации отошел ансамбль «Ариэль» с песней «Чужая война»: брутальные хрипы митяевским песням – что корове седло. Главный хит «Как здорово…», над которым в первой части с юмором поиздевалась группа «Грассмейстер», на сей раз достался Надежде Бабкиной, но в сопровождении не «Русской песни», а детского ансамбля «Домисолька». Судя по всему, Митяеву это произведение так опостылело, что даже данный эксперимент над ним будет не последним.