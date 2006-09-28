Музыка как осознанная необходимость
Записывая новую пластинку, Линда вспоминала маму
№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]
- Что означает название диска «АлеАда»?
- Это название сложно объяснить вот так сразу. В нем заложена любовь, которая нас объединяет. «АлеАда» - слово из нашего собственного языка, который мы придумали со Стефаносом Корколисом. Альбом посвящен очень близким нам людям. Аналогом этого названия можно считать слово «бесконечность». Кардиограмма сердца, в котором заложено послание для каждого человека. «АлеАду» можно считать обращением к каждому стремящемуся к внутренней гармонии человеку. В музыке, звуках заложено больше, чем можно передать словами. Например, древние евреи, когда формировали свой язык, выбирали слова по звукам, по звучанию. Так же и в альбоме: что такое любовь, нельзя объяснить, даже нельзя почувствовать - это больше, чем чувство. И вот об этом я и хочу сказать на пластинке с помощью музыки, потому что для меня это самое важное.
- Стефанос написал все песни альбома?
- Нет, это целиком совместное творчество. Трудно сказать, кто что именно делал, это был единый порыв, процесс, который нельзя расчленить. Мы дополняли друг друга: я как раз потеряла тогда маму, Стефанос переживал за свою мать, которая была тяжело больна. Мы как бы объединили нашу боль, чтобы выразить ее в музыке.
- Как сотрудничество с новым музыкальным продюсером отразилось на звучании песен?
- Я скажу, как сама воспринимаю новый альбом: это очень пронзительная красивая этника, фольклор, симфония, агрессивная и гармоничная, очень разная, очень эмоциональная. Но пусть слушатель сделает свои выводы - говорить о звучании странно. Стефанос Корколис - великий музыкант, я считаю, просто гений. Он с четырех лет на сцене, пишет музыку для симфонических оркестров, классический пианист, которого знает весь мир. Он «номер один» в Японии, собирается поработать с Ростроповичем. Я очень благодарна Богу за эту встречу.
- А как вы, кстати, познакомились?
- Нас познакомил Дэвид Джанк (бывший глава российского отделения Universal. - А.М.), за что ему огромнейшее спасибо. Дэвид показал Стефаносу наши работы. Ему понравилось, и он предложил сделать что-то совместно. Мы приехали в Грецию, встретились в студии и тут же сделали две песни, которые вошли в предыдущий альбом «Близнецы». А дальше пошло-поехало, идей было очень много, так что хватило на целый диск.
- А на следующий альбом идеи остались?
- Да, мы уже начинаем работать над ним.
- Есть мнение, что лучшие песни Линды появились в период сотрудничества с продюсером и композитором Максимом Фадеевым...
- Никак я к этому не отношусь, сколько людей - столько и мнений. Я знаю другие мнения - что «поздние» работы интереснее. Сколько можно уже говорить о Фадееве? Настолько давно все было, столько всего произошло после!
- Но ведь и в прошлогодний сборник хитов вошли в основном песни, относящиеся к тому периоду.
- Это было не наше решение, а выпускающей компании. Но я никогда не отрекалась от наших старых песен - мы так же вкладывали в них душу, как и сейчас.
- Ты следишь за сегодняшним творчеством Фадеева? Юля Савичева, Катя Лель с «Джага-джагой»...
- Нет, ничего не знаю об этом. Я так устроена, что могу слушать только то, что мне очень нравится.
- Часто ли ты слушаешь свои пластинки?
- Когда диск готов и выпущен, то очень редко.
- У тебя всегда очень необычный имидж. Это работа стилистов или следствие внутреннего состояния?
- Стилисты, конечно, есть, например, на клипах они со мной работают. Но не бывает такого, чтобы они диктовали какой-то образ, говорили, как я должна выглядеть - обычно инициатива исходит от меня.
- Ты держишься особняком, отдельно от тусовки. Возможно, поэтому считается, что Линда - несколько не от мира сего. Как ты относишься к слухам о себе, читаешь ли рецензии на свои пластинки?
- Люди могут относиться ко мне как угодно. Критику почитать порой интересно, но только в тех случаях, когда рецензент подмечает что-то важное, что можно использовать для работы, для самосовершенствования.
- Принимала ли участие в работе над «АлеАдой» бэк-вокалистка Ольга Дзусова? (злые языки утверждали, что Дзусова вообще поет на альбомах вместо Линды. - А.М.).
- Нет, в «АлеАде» ее голоса нет. Но Оля по-прежнему в нашей команде, и мы с ней еще поработаем.
- Нет ли желания сделать совместный проект, дуэт с кем-то из известных артистов?
- Есть, почему бы и нет? Например, с Бьорк я бы с удовольствием поработала, хотя было бы трудно скрыть свое восхищение ею.
- Тебя же иногда называют «русской Бьорк».
- Я думаю, это глупое сравнение: если вслушаться в ее музыку и в мою, много ли вы там найдете сходства?
В будущем году возможна совместная работа с Питером Гэбриэлом. Дело в том, что у Стефаноса и Питера есть совместный проект «Порт» - они причаливают в разных странах и работают там с местными музыкантами. Проект включает уже 12 стран, и Россия, я надеюсь, будет тринадцатой.
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