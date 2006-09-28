Музыка как осознанная необходимость

- Что означает название диска «АлеАда»?

- Это название сложно объяснить вот так сразу. В нем заложена любовь, которая нас объединяет. «АлеАда» - слово из нашего собственного языка, который мы придумали со Стефаносом Корколисом. Альбом посвящен очень близким нам людям. Аналогом этого названия можно считать слово «бесконечность». Кардиограмма серд­ца, в котором заложено послание для каждого человека. «АлеАду» можно считать обращением к каждому стремящемуся к внутренней гармонии человеку. В музыке, звуках заложено больше, чем можно передать словами. Например, древние евреи, когда формировали свой язык, выбирали слова по звукам, по звучанию. Так же и в альбоме: что такое любовь, нельзя объяснить, даже нельзя почувствовать - это больше, чем чувство. И вот об этом я и хочу сказать на пластинке с помощью музыки, потому что для меня это самое важное.

- Стефанос написал все песни альбома?

- Нет, это целиком совмест­ное творчество. Трудно сказать, кто что именно делал, это был единый порыв, процесс, который нельзя расчленить. Мы дополняли друг друга: я как раз потеряла тогда маму, Стефанос переживал за свою мать, которая была тяжело больна. Мы как бы объединили нашу боль, чтобы выразить ее в музыке.

- Как сотрудничество с новым музыкальным продюсером отразилось на звучании песен?

- Я скажу, как сама воспринимаю новый альбом: это очень пронзительная красивая этника, фольклор, симфония, агрессивная и гармоничная, очень разная, очень эмоциональная. Но пусть слушатель сделает свои выводы - говорить о звучании странно. Стефанос Корколис - великий музыкант, я считаю, просто гений. Он с четырех лет на сцене, пишет музыку для симфонических оркестров, классический пианист, которого знает весь мир. Он «номер один» в Японии, собирается поработать с Ростроповичем. Я очень благодарна Богу за эту встречу.

- А как вы, кстати, познакомились?

- Нас познакомил Дэвид Джанк (бывший глава российского отделения Universal. - А.М.), за что ему огромнейшее спасибо. Дэвид показал Стефаносу наши работы. Ему понравилось, и он предложил сделать что-то совместно. Мы приехали в Грецию, встретились в студии и тут же сделали две песни, которые вошли в предыдущий альбом «Близнецы». А дальше пошло-поехало, идей было очень много, так что хватило на целый диск.

- А на следующий альбом идеи остались?

- Да, мы уже начинаем работать над ним.

- Есть мнение, что лучшие песни Линды появились в период сотрудничества с продюсером и композитором Максимом Фадеевым...

- Никак я к этому не отношусь, сколько людей - столько и мнений. Я знаю другие мнения - что «поздние» работы интереснее. Сколько можно уже говорить о Фадееве? Настолько давно все было, столько всего произошло после!

- Но ведь и в прошлогодний сборник хитов вошли в основном песни, относящиеся к тому периоду.

- Это было не наше решение, а выпускающей компании. Но я никогда не отрекалась от наших старых песен - мы так же вкладывали в них душу, как и сейчас.

- Ты следишь за сегодняшним творчеством Фадеева? Юля Савичева, Катя Лель с «Джага-джагой»...

- Нет, ничего не знаю об этом. Я так устроена, что могу слушать только то, что мне очень нравится.

- Часто ли ты слушаешь свои пластинки?

- Когда диск готов и выпущен, то очень редко.

- У тебя всегда очень необычный имидж. Это работа стилистов или следствие внутреннего состояния?

- Стилисты, конечно, есть, например, на клипах они со мной работают. Но не бывает такого, чтобы они диктовали какой-то образ, говорили, как я должна выглядеть - обычно инициатива исходит от меня.

- Ты держишься особняком, отдельно от тусовки. Возможно, поэтому считается, что Линда - несколько не от мира сего. Как ты относишься к слухам о себе, читаешь ли рецензии на свои пластинки?

- Люди могут относиться ко мне как угодно. Критику почитать порой интересно, но только в тех случаях, когда рецензент подмечает что-то важное, что можно использовать для работы, для самосовершенст­вования.

- Принимала ли участие в работе над «АлеАдой» бэк-вокалистка Ольга Дзусова? (злые языки утверждали, что Дзусова вообще поет на альбомах вместо Линды. - А.М.).

- Нет, в «АлеАде» ее голоса нет. Но Оля по-прежнему в нашей команде, и мы с ней еще поработаем.

- Нет ли желания сделать совместный проект, дуэт с кем-то из известных артистов?

- Есть, почему бы и нет? Например, с Бьорк я бы с удовольствием поработала, хотя было бы трудно скрыть свое восхищение ею.

- Тебя же иногда называют «русской Бьорк».

- Я думаю, это глупое сравнение: если вслушаться в ее музыку и в мою, много ли вы там найдете сходства?

В будущем году возможна совместная работа с Питером Гэбриэлом. Дело в том, что у Стефаноса и Питера есть совместный проект «Порт» - они причаливают в разных странах и работают там с местными музыкантами. Проект включает уже 12 стран, и Россия, я надеюсь, будет тринадцатой.