Москали подожгли Киев

Зять Кучмы, владелец нескольких телеканалов, В. Пин­чук решил открыть в Киеве Центр современного искусства. По этому поводу решили провести пышную, помпезную церемонию. Все бы ничего, но на беду устройство этого праздника доверили модному московскому художнику, клипмейкеру и оформителю телевизионных каналов Юрию Грымову. Он старался, как мог. С его подачи была построена стена из пенопласта, которая в самый кульминационный момент торжеств воспламенилась от фейерверка. По лицу Пинчука пробежала легкая тень беспокойства, но раззадоренные гости праздника решили, что так и нужно. Все стали смеяться и аплодировать – мол, ай да московский гость, вон чего придумал. Но время шло, а пенопласт и не думал гаснуть, наоборот, он разгорался все ярче. Вонь от него стала нестерпимой, поскольку все мероприятие проходило в закрытом помещении, хоть и с высокими потолками – так называемой «Арене–Сити», принадлежащей братьям Кличко. Когда дышать было уже нечем, гости церемонии в смокингах и шелках поспешили покинуть мероприятие, началась давка. Ручейки расплавленной пласт­массы портили одежду. В общем, все закончилось очень печально, и праздник был безнадежно испорчен. Любопытно, что это происшествие всячески замалчивается в украин­ских СМИ, на которые Пинчук, понятное дело, имеет влияние. В итоге осталось неясным, кто был наказан в результате «разбора полетов» и получил ли Юрий Грымов за устройство этого шоу причитающиеся ему 600 тыс. долларов.

