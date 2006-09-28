На экране – первый маньяк

Его прозвищем мамы пугали детей, его кровавые деяния навсегда вошли в историю криминалистики. Ведь он был первым маньяком Советского Союза. Никита Хрущев приказал за две недели найти и обезвредить кровавого серийного убийцу. Этот приказ был выполнен в срок.

Мало кто знает, что все свои преступления человек, которому народ дал кличку «Мосгаз», посвятил юной артистке кордебалета. Он убивал с легкостью, словно играл роль. Но его песенка оказалась спета. Провинциальный актер и неотразимый герой-любовник, он же знаменитый серийный убийца «Мосгаз» – в документальном сериале «Следствие вели...» с Леонидом Каневским 29 сентября на НТВ.