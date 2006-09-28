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Ксения Собчак - девушка недешевая…

№ 21(21) от 28.09.2006 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Ксения Собчак - девушка недешевая…
Фото Г. УСОЕВА

-Вы уже который год ведете «Дом-2». Нет желания сменить место дислокации?

- Якубович же не устал в течение десяти лет вести «Поле чудес»...

- По его словам, устал. Пытался несколько раз уходить, но его уговаривали, возвращали обратно...

- Ну, всякое бывает! У меня тоже бывают срывы! Но это же работа, и я стараюсь себя дисциплинировать.

- Говорят, многие смотрят  «Дом-2» исключительно из-за вас. Вы с этим согласны?

- Мне, конечно, лестно такое слышать, но я не могу с этим согласиться. Любой механизм не может быть построен только на одном человеке. А на ТВ очень важно наличие хороших редакторов, интересных участников, правильной съемки...

- Какие у вас сегодня отношения со второй ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной? Писали, что между вами произошел большой скандал...

- Это раздутая история! Конечно, у нас бывает плохое настроение, и мы можем повздорить, но до больших скандалов нам далеко.

- «Дом-2» для вас - это самореализация, способ зарабатывания денег или PR?

- PR мне уже не нужен. Я, наоборот, стараюсь от этого уйти. Работа на ТВ для меня - это способ самореализации плюс хорошие деньги. Но наравне с ТВ я зарабатываю на гастролях. Езжу по стране в качестве ведущей.

- Вы дорогая ведущая?

- Я вообще девушка недешевая. Во всех смыслах этого слова.

- Вот Лера с Муз-ТВ похвасталась, что однажды заработала за ведение вечеринки 25 тыс. долл. Вы стоите больше или меньше?

- По-разному бывает. Но нас с Лерой не стоит сравнивать. Мы разного уровня. Ее приглашают как ведущую молодежного канала, а меня как персону и интересного человека. Многие просто со мной дружат... Я была на мероприятии, на котором Лера заработала такие деньги. Это был Новый год в ресторане «Бисквит». Не то, чтобы она так дорого стоила, просто на этой вечеринке оказался щедрый человек, который стал одаривать деньгами. Может быть, при таких обстоятельствах я бы эти деньги и не взяла...

- Как-то вы признались, что получаете на ТНТ 15 тысяч долл. в месяц.

- Моя зарплата растет постоянно.

- Вы основали молодежное движение «Все свободны!» Что хорошего вам удалось сделать за это время?

- Мы трудоустроили 6 человек, провели несколько хороших акций. Так, на Тверском бульваре мы установили новые скамейки и отмыли памятник Есенину.

- И куда вы трудоустроили молодых людей?

- В фирмы моих знакомых.

- Выходит, к вам может прийти любой молодой человек, и вы лично начнете его трудоустраивать?

- Я лично этим не занимаюсь, для работы с молодежью у нас есть целая команда. И помогаем с работой мы не каждому, а только активистам.

- Ваша мама Людмила Нарусова, узнав, что вы образовали молодежное движение, сказала: «Я надеюсь, что это не станет началом политической карьеры моей дочери». А кем бы она хотела вас видеть?

- Я ее об этом не спрашивала. Мне не 16 лет, и я уже состоявшаяся личность. Маме приходится все воспринимать уже как свершившийся факт.

- Вы уже давно не просто персонаж столичной богемы, а вас до сих пор называют «ничего собой не представляющей особой». Как вы на такое реагируете?

- Я к этому отношусь философски. Всегда будут люди, которые станут тебе завидовать, и всегда найдутся те, кто будет тебя не любить.

- Как вы думаете, почему вы многих раздражаете?

- Люди не любят чужой агрессивный успех. А я человек достаточно агрессивный. Просто у меня такой характер. И он меня вполне устраивает.

 

 

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