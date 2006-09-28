Леонид обязательно умрет… Но мы-то останемся живы

Дмитрий Липскеров - знаковая фигура современной российской прозы, номинант Букеровской премии, инициатор и соучредитель Независимой литературной премии «Дебют», писатель, которого модные журналы называют «культовым». Он начал писать еще в советское время. Создал несколько пьес, был назван «новым Чеховым» и в 1989 году принят в Союз писателей СССР.

В девяностых Липскеров переключился на прозу и опубликовал целый ряд романов, поражающих кристальным стилем, смешением жанров и удивительными поворотами сюжета. «Пространство Готлиба», «Сорок лет Чанчжоэ», «Русское стаккато - британской матери» - все эти произведения стали жемчужинами отечественной литературы.

Критики ставили Липскерова в тройку новаторов вместе с Сорокиным и Пелевиным. Но он никогда не был ни экстремистом, как первый, ни эпатажником, как второй. Один из литературных обозревателей заметил, что произведения Липскерова могут читать даже дети - нет там ни кокаина, ни экскрементов. У него - очень чистая проза, даже когда в нее вплетаются эротические или криминальные мотивы.

После достаточно долгого молчания Дмитрий Липскеров наконец выпустил новый роман - «Леонид обязательно умрет». Немного легкомысленная аннотация по всем правилам рекламного дела гласит: «Это взрывная смесь детектива, триллера, фантастики, эротики и тонкого юмора. Это динамичный оригинальный сюжет и неповторимый авторский стиль. Сочный, яркий язык и образы, которые лишат вас сна. Это многоуровневый смысл, доступный как потребителям элитарной, так и, на более низком уровне, массовой литературы. Эта книга перевернет ваши представления о реальности!»...

Фрэнк Заппа как-то сказал: «Писать про музыку - это все равно что танцевать про архитектуру». Строго говоря, описывать новый роман Дмитрия Липскерова - занятие, схожее по бессмысленности. Но некоторые вещи отметить просто необходимо.

«Леонид обязательно умрет» - предельно лиричная книга, в которой охвачены временные пласты с середины пятидесятых прошлого века по две тысячи сорок восьмой год. В романе удивительным образом переплетены судьбы героев, а параллельные линии, вопреки классической геометрии, пересекаются в самых неожиданных местах. Из стройного сюжета не выпадает ни один нюанс. Даже самая незначительная мелочь всегда находит свое продолжение и логическое завершение. «Произошли такие тонкие вибрации в пространстве, что в фундаменте стала образовываться трещина, которую обнаружат лишь в 2007 году», - это в начале книги. «В две тысячи седьмом году в пространстве Москвы произошли тонкие вибрации, и в фундаменте гостиницы «Пекин» образовалась трещина», - на предпоследней странице. По Липскерову, все взаимосвязано и циклично. И с ним трудно не согласиться, ибо он очень убедительно ведет за собой читателя по широкому полотну произведения.

Это роман о жизни и бессмертии, об одиночестве, но в первую очередь - это роман о любви, в том самом, высоком, смысле. О любви сына к матери, женщины к мужчине... О любви к жизни, в конце концов.

Как-то на пресс-конференции у Дмитрия Липскерова, внешне весьма сурового человека, спросили: «Ваши произведения очень пронзительны. Как получилось, что успешный бизнесмен и (теперь уже) политик совмещает в себе столько разных граней характера?» На что писатель ответил, что литература занимает у него целиком одно полушарие мозга, и это полушарие очень нежно и ранимо. А все остальное (бизнес, работа в Общественной палате) - находится в другом полушарии. И к его произведениям не имеет ровным счетом никакого отношения.

«Все было, и ничего не было. Не было разума, не было чувства. Было что-то другое... Все мироздание пульсировало, как сердце человеческого зародыша на двадцать шестой день...»

Вместе с романом «Леонид обязательно умрет» издательство АСТ переиздало почти все предыдущие романы Дмитрия Липскерова. Это - очень хороший подарок поклонникам той литературы, которая буквально пронизывает читателя и вызывает в нем беспрецедентный по силе отклик.