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Бомонд начал огламуриваться

№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Бомонд начал огламуриваться
Фото Г. УСОЕВА

 Осень. Народ потянулся к красоте и обновляет гардероб. На модных презентациях и вечеринках по случаю открытий бутиков – толпы именитых покупателей. Чем вызвано такое разнообразие персон – скидками, присутствием журналистов и фотокамер, усиленной охраной или другими причинами, отправились выяснять Анна АСТАХОВА и Алена АНТОНОВА.

 ЖЕНЫ известных людей, как правило, неохотно посещают массовые распродажи в Москве. Популярны Милан, Лондон, Париж. Там и цены ниже, и инкогнито лучше. Однако бывают исключения.

 Так, например, Ирину Кудрину, жену министра финансов РФ, и Ирину Гафину, супругу вице-президента «Альфа-банка», мы приметили на открытии мультибрендового магазина итальянской одежды Firmato & Scontato. Продавщицы как на подбор худенькие и проворные – ведь магазин занимает 1200 м.кв. Ирина Гафина сама современный модельер –ее коллекция шляпок недавно вызвала большой фурор в светском обществе – ходила в компании стилистов-дизайнеров. Светлана Бондарчук, жена режиссера, известна в тусовке своим требовательным вкусом и традициями в одежде. Она заразительно смеялась, оказавшись в который раз по другую сторону баррикад – недавно она сама попробовала себя в профессии продавщицы бутика – на съемках фильма Резо Гигинеишвили «Жара». Сотрудники вздыхали, отвечая на каверзные вопросы о модных коллекциях и авторских трендах прош­лых сезонов. Зато в разноцветных моделях одежды не заблудишься – коллекции подобраны по цветовой гамме. Так что гостям, среди которых появилась президент Fashion-TV Екатерина Витебская, телеведущие Тина Канделаки и Лариса Вербицкая, писательница Оксана Робски, актер Гоша Куценко, знаменитые танцовщики Андрис и Екатерина Лиепа и другие популярные телеведущие (особенно МТV), можно было перекликаться: «Дорогая, ты где?» – «Я в розовом!» – «А Александр в сиреневом – самый модный цвет сезона!»

 Покупателям со второго этажа столичного ГУМа повезло – в свободной обстановке за аперитивами и креветками в кляре хорошо просматривались гости магазина одежды итальянского бренда GUESS – певец Сергей Лазарев и группа «Фабрика», диджей ТиМоти, актеры Григорий Антипенко, Юлия Такшина и Алиса Гребенщикова. А вот хозяина Халеда Джамиля, президента группы компаний ДжамильКо (Jamilco), и его итальянских коллег можно было выделить только по строгим костюмам и наблюдательным взглядам, тоже скользящим по гостям.

 Заглянули мы и на завод, расположенный на задворках Курского вокзала. Там в огромном пространстве труб и софитов раздавали узкому кругу желающих новый аромат Trussardi Jeans. Любители выпить здесь чувствовали себя вольготно. Абсент виртуозно смешивали с компонентами льда и мяты, а для любителей громкой музыки играли лучшие диджеи. В полутемном зале мы столкнулись с телеведущей Ксюшей Бородиной, певицами Катей Лель и Ликой Стар, директором по развитию Bosco Di Cielgi Константином Андрикопулосом… Гости покидали зал под тщательно проработанные декораторами капли дождя, рассекающие лазерный луч, и рассеянно пригубляли абсент, вспоминая картины художника Ван Гога и договариваясь сходить на выставку художника Рембрандта в Пушкинский музей или на премьеру фильма «Парфюмер».

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