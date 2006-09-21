Стиль с русским акцентом

Московский Дом Музыки расстелил красную ковровую дорожку длиной 300 метров перед гостями второй церемонии вручения наград в области моды и стиля «Астра-2006». Астра – цветок осени. Многочисленные гости вернулись в осень после продолжительных летних путешествий.



ПЕРВЫМИ, как обычно, на церемонию прибыли мэтры российского гламура: дизайнер Вячеслав Зайцев в окружении своих моделей и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова. Татьяна приехала не только посмотреть дейст­вие, но и получить специальную награду в номинации «За выдающиеся заслуги в области моды».

В теплом шатре с обогревателями можно было согреться водочными коктейлями или горячим кофе. Здесь режиссер Андрей Житинкин спорил с руководителем Театра Луны Сергеем Прохановым на производственные темы. Господа залихватски подбадривали блондинок, ежащихся рядом с ними от холода. Но большинство гостей игнорировали светскую болтовню и сразу проходили в просторные залы Дома Музыки. Среди них – Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Витторио Клаудио Сурдо, сотрудники Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ (при поддержке которого проводится премия), директор Музея Востока Татьяна Метакса, актриса Ирина Алферова и другие. В какой-то момент появился продюсер Руслан Витрянюк со спутницей – оба в малиновых костюмах. Эти гости целовались на зависть многим. Руслан, правда, все время отвлекался, чтобы встретить еще гостей и подбодрить организатора мероприятия, главу агентства «Артефакт» Александра Шумского.

Награды – хрустальные аст­ры (дизайн премии разработан в студии чешского дизайнера Борека Шипека, работающего для Baccarat, и Карла Лагерфельда) – были вручены в восемнадцати номинациях. Так, например, «Специальный приз международного жюри» получил дизайнер Дмитрий Логинов. «Дизайнером года» стала модельер из Санкт-Петербурга Алена Ахмадулина. Лучшей моделью стала Наталья Водянова, которая многие годы и так уже является топ-моделью с мировым именем.

Потом пошли «стильные». «Самой стильной певицей» была признана Сати Казанова, «Самым стильным певцом» – Дмитрий Билан. Оксана Фандера получила награду как «Самая стильная актриса», Константин Крюков – «Самый стильный актер». Среди телеведущих самыми стильными были признаны Виталий Вульф и Тина Канделаки. Лучшим фотографом стал Владимир Глынин, журналистом – Ольга Михайловская. В номинации «Стиль в бизнесе» награду получил ресторатор Аркадий Новиков. Специальная награда в номинации «Империя стиля», которая вручается людям, ставшим ориентиром стиля и моды для целых поколений своих соотечественников, была присуждена актрисе Ирине Алферовой.