Концерт недели: PRODIGY
ДС «Лужники», 24 сентября
№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Евгения ЧАЙКИНА, InterMedia ]
ОТНОШЕНИЯ британской электронной группы Prodigy с нашей страной сложились давно и прочно. «Короли электронной музыки» играли на Манежной площади в 1997 году на пике своей славы и востребованности, представляя здесь обласканный не только фанатами, но и музыкальными критиками альбом «The Fat Of The Land». Затем в карьере Prodigy последовало семилетнее затишье, итогом которого стал выход в 2004 году альбома «Always Outnumbered, Never Outgunned». Очередной мировой тур, посвященный новому релизу, тоже не обошел вниманием нашу страну. В прошлом году немного подрастративший за годы молчания своей популярности коллектив вновь выступил в России, собрав аншлаги на главных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на разгром, учиненный музыкальной критикой, российские зрители горячо встречали своих любимцев. Они поклялись вскоре вернуться на российскую землю и сдержали свое обещание. В сентябре этого года Prodigy будут испытывать на выносливость жителей Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы, а в завершение заглянут в Киев. «Мы решили предстать перед всеми в новом качестве. И здесь главное не вокал, а сама музыка, – говорит композитор команды Лайэм Хоулетт. – И не важно, звуками этой музыки будет бит, гитара или голос. Это музыка Prodigy, и этим все сказано…»
В настоящее время группа записывает свой новый, уже пятый альбом. Как правило, Лайэм Хоулетт обкатывает некоторые новые треки во время концертных шоу группы, и у российских почитателей есть уникальный шанс одними из первых услышать новые творения знаменитых электронщиков. Но концерт не обойдется и без полюбившихся хитов британцев – «People», «Smack My Bitch Up», «Mindfields».
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