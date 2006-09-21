Концерт недели: PRODIGY

ОТНОШЕНИЯ британской электронной группы Prodigy с нашей страной сложились давно и прочно. «Короли электронной музыки» играли на Манежной площади в 1997 году на пике своей славы и востребованности, представляя здесь обласканный не только фанатами, но и музыкальными критиками альбом «The Fat Of The Land». Затем в карьере Prodigy последовало семилетнее затишье, итогом которого стал выход в 2004 году альбома «Always Outnumbered, Ne­ver Outgunned». Очередной мировой тур, посвященный новому релизу, тоже не обошел вни­манием нашу страну. В прош­лом году немного подрастративший за годы молчания своей популярности коллектив вновь выступил в России, собрав аншлаги на главных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на разгром, учиненный музыкальной критикой, российские зрители горячо встречали своих любимцев. Они поклялись вскоре вернуться на российскую землю и сдержали свое обещание. В сентябре этого года Prodigy будут испытывать на выносливость жителей Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы, а в завершение заглянут в Киев. «Мы решили предстать перед всеми в новом качестве. И здесь главное не вокал, а сама музыка, – говорит композитор команды Лайэм Хоулетт. – И не важно, звуками этой музыки будет бит, гитара или голос. Это музыка Prodigy, и этим все сказано…»

В настоящее время группа записывает свой новый, уже пятый альбом. Как правило, Лайэм Хоулетт обкатывает некоторые новые треки во время концертных шоу группы, и у российских почитателей есть уникальный шанс одними из первых услышать новые творения знаменитых электронщиков. Но концерт не обойдется и без полюбившихся хитов британцев – «People», «Smack My Bitch Up», «Mindfields».