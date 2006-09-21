Диск недели:

ЭТО второй аль­­бом «Арии» (CD-Maxi­mum) после ухода преж­него вокалиста Валерия Кипелова. Расставшись из-за творческих и человеческих разногласий с певцом, не желающим более петь про Антихриста, оставшиеся «арийцы» первым делом записали очень жесткую пластинку «Крещение огнем» (2003) – новый вокалист Артур Бер­кут с видимым удовольст­вием исполнял песни про палачей, бал у Князя Тьмы и прочую чертовщину. Группа «Кипелов» тем временем играла мелодичный хард-рок со светлыми героическими текстами. И казалось, что пути двух коллективов-«побратимов» окончательно разойдутся. Однако новая пластинка «Арии», несмотря на грозное название «Армагеддон», показывает, что пропасть между конкурентами вновь стремительно сокращается. «Арийцы», сохранив свойственный тяжелому року былинный пафос текстов и фирменные гитарные запилы, максимально для своего жанра облегчили звучание. Мелодичные треки выглядят более выигрышно на фоне брутальных, в которых музыканты будто через силу заставляли себя добавить жесткости. Нежная баллада «Свет былой любви» вообще просится в концерт «Песня года»: «подчисти» аранжировку – и получится готовый хит для любого поп-певца. Композиции «Новый крестовый поход» и «Страж империи» оче­нь напоминают раннюю «Арию», вплоть до чуть ли не «дословного» музы­кального повторения. В целом поклонники группы услышат в «Армаге­д­доне» именно то, что ожидали от нового альбома, кроме разве что гиперхитов и особой злобности. Кроме того, Артур Беркут, которого не приняла часть старых фанов, вполне доказывает здесь свою вокальную состоятельность. Если прежние «арийские» хиты, знакомые по кипеловскому исполнению, в интерпретации Артура слушать тяжело, то в новинках солист звучит совершенно органично.