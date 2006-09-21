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Звезды для народа и его олигархов

Почему западные музыкальные идолы отменяют российские концерты

№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Алексей МАЖАЕВ, InterMedia ]

Звезды для народа и его олигархов
Фото PHOTАS

 Концерт Мадонны в Москве все-таки состоялся. Правда, посмотреть на сверхкачественное шоу пришло гораздо меньше зрителей, чем способны были вместить трибуны Лужников. Многие, наблюдая за неразберихой в организации, так и не поверили, что концерт не будет отменен. Даже в день шоу не все были уверены, что Мадонна все же выйдет на сцену – двухчасовую паузу между разогревом и «главным блюдом» публика провела в тревожном ожидании.

 ТЕМ не менее шоу прошло на привычном для главной поп-дамы планеты космическом уровне. Видимо, Мадонне действительно очень уж хотелось выступить в Москве, и ее не смогли остановить даже организационные накладки. А вот ее коллеги всячески увиливают от запланированных российских гастролей – и даже форс-мажор им для этого не нужен.

 Самый частый повод отмены концертов – внезапные проблемы со здоровьем исполнителей или членов их команды. Так, в июне 2002 года не состоялся весьма ожидаемый концерт героя реалити-шоу «Семейка Осборнов» Оззи Осборна – заболел его гитарист Закк Уайлд. Еще свежи воспоминания о трагикомической отмене петербургского выступления Rolling Stones – харизматичный гитарист Кейт Ричардс умудрился упасть с тропической пальмы и удариться головой аккурат перед началом мирового тура. Кейту потребовалась операция, и открытие тура пришлось перенести. В число отмененных попало и российское выступление.

 Из-за членовредительства до России не доехала в 1998 году и группа Aerosmith – вокалист Стив Тайлер сломал ногу. Тайлер со товарищи теперь если уж и приедут, то в статусе стареющих рок-героев.

 Капризы музыкантов – еще один кошмар организаторов. В августе этого года за несколько дней до намеченного концерта отказался ехать в Россию Эрик Клэптон. Великий блюз-роковый гитарист неожиданно осознал, что Васильевский спуск, где предполагалось построить сцену, – это вовсе не Красная площадь, где он мечтал петь. Еще более капризной оказалась «икона» независимой музыки Диаманда Галас – в 2002 году ей не понравился концертный аппарат Театра им. Гоголя и ни один из предложенных организаторами роялей. Дива отказалась выступать с таким скандалом, что устроителей того концерта до сих пор передергивает при упоминании ее имени.

 Другой универсальной причиной для отмены гастролей является «сложная политическая обстановка». В 1999 году госдепартамент США рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию после волны антиамериканских выступлений, связанных с бомбежками силами НАТО Белграда. Последней каплей стал выстрел из гранатомета по посольству США – этого хватило, чтобы в Москву, несмотря на гарантии безопасности, не приехали Kiss. Концерт Rammstein в Тушине отменили в июне 2002-го под предлогом борьбы с экстремизмом московские власти, опасавшиеся повторения «футбольного» погрома на Манежной площади. Rammstein все-таки приехали, но дали только полузакрытый концерт в клубе.

 Группа Cardigans, которая в этом году зажигала на «Максидроме», в 2003-м не выступила в России дважды – сначала из-за проблем с растаможкой оборудования концерт перенесли на 10 дней, а потом и вовсе отменили, причем в качестве причины назвали отказ группы приехать «из-за небезопасной обстановки в России». Таможня не дала добро и на проведение концерта R.E.M. в Санкт-Петербурге в январе прошлого года: оборудование застряло на границе, а зрители, заполнившие зал, так и не дождались начала концерта.

 Не поддаются учету случаи, когда шоу анонсируется еще до заключения договора с исполнителем. Далеко не все переговоры с потенциальными гастролерами заканчиваются успешно. Тем не менее утечка информации порождает слухи и заставляет поклонников готовиться к неподтвержденным концертам. В этом году не удалось привезти группу Metallica, хотя была уже известна дата концерта. Впрочем, в данном случае говорить о каком-то обмане не приходится. А вот если на несуществующий концерт начинают продавать билеты, такими инцидентами должны заниматься правоохранительные органы.

 Несмотря на все сложности и курьезы, до России уже доехали почти все важнейшие люди мировой поп-рок-музыки. А остальные вот-вот подтянутся. Например, U2 знамениты не только масштабными шоу, но и активной общест­венной деятельностью их солиста Боно. Его вполне можно заинтересовать участием в каком-нибудь благотворительном проекте, а под это дело и концертик устроить. «Классиков брит-попа» Radiohead и Coldplay, думаю, будет реально увидеть на одном из статусных российских рок-фестивалей. Сложнее с Джорджем Майклом, заметно охладевшим к музыкальной карьере, и Бритни Спирс, предпочитающей концертам беременности и роды. Впрочем, через несколько лет они могут приехать и скромно выступить в каком-нибудь казино.

 Что же касается актуальных молодежных кумиров, сменяющихся каждые несколько лет, то им концерты в крупных залах здесь не светят из-за «ножниц» между ценой исполнителя и платежеспособностью его аудитории. Например, Кристина Агилера не соберет «Олимпийский», если ее гонорар попытаются «отбить» высокими ценами на билеты. Однако подобных исполнителей иногда привозят на церемонии вручения премий или на имиджевые фестивали крупных брендов. Еще порой они поют на дачах российских олигархов…

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