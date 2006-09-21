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Жизнь телевидения

№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Жизнь телевидения
Фото PHOTOXPRESS

 Еще один «Дом»

 В отличие от «Дома-2» здесь все будет естественно, а главное, без пошлости и обнаженки. Четыре семейные пары взаправду будут заниматься отделкой 14-комнатных таун-хаусов, а на ночь уезжать в свои квартиры.

 Видимо, для того чтобы передача о ремонте с унылым названием «Голые стены» не показалась телезрителям скукой смертной – вести ее на ТНТ пригласили двух самых известных и разнузданных диджеев радио «Максимум» – Бачинского и Стиллавина.

 Потомок полководца руководит ТВ-баталиями

 Его рабочий кабинет увешан портретами маршала Жукова. Заместитель гендиректора НТВ по хозяйственной части Вячеслав Михайлович Жуков – прямой потомок великого полководца. До этого занимал схожую должность на ТВ-6. В ноябре Вячеславу исполнится 60 лет.

 Иван Ургант зазнался

 Среди «звезд» бытует шутка: «Когда тебя начинают узнавать на улице – это неприятно, когда перестают узнавать – ужасно». Ивану Урганту последнее, похоже, грозит не скоро. На днях ему присудили премию «Самый узнаваемый телеведущий года». Он заткнул за пояс Андрея Малахова, Дмитрия Нагиева и Оскара Кучеру, вместе взятых. Однако на церемонию «Celebrities 2006», где вручались премии, г-н Ургант не явился и помощника за статуэткой не прислал. «Самым узнаваемым» статуэтки ни к чему.

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