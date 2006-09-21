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Якубович меняет амплуа?

№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

 Как стало известно, продюсер Андрей Челядинов готовит новую программу с участием народного любимца Леонида Якубовича. Ее рабочее название – «Жалобная книга». Леонид Якубович – ведущий и художественный руководитель программы. Если все сложится, то Леонид Аркадьевич сможет наконец сказать новое слово на ТВ.

 Леонид Якубович: Как вы об этом узнали? Я не могу много распространяться о новой программе – пока все в очень «подвешенном» состоянии. Могу лишь сказать, что идея программы витает в воздухе вот уже пять лет. Мы будем оказывать людям реальную помощь. Мы беремся решать любые наболевшие вопросы!

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