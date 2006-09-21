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Возраст ничто – имидж все

Лера: «Никто не видел во мне секси»

№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Возраст ничто – имидж все
Фото Г. УСОЕВА

 Валерия Кудрявцева, она же Лера – звезда телеканала Муз-ТВ, ведущая концертов и прочих массовых молодежных мероприятий. Ее карьера началась в 1995 году, когда телеведущий Игорь Верник пригласил на пробы ведущих для канала ТВ-6. Из сотни собравшихся девушек выбрали именно ее.

 - ОТКРОЙТЕ секрет, что нужно делать, чтобы выиграть кастинг?

 – Помню, пришла – а там одни модели. «Отмечусь и уйду», – подумала я. Но все мои сомнения оказались напрасны – выбрали меня. Я показалась более живой и настоящей, чем остальные претендентки. А выглядела я тогда такой неформальной гражданкой: 300 африканских косичек и сережка в брови.

 – Выглядите вы потрясающе. Однако мало кому известен ваш возраст. Руководство Муз-ТВ держит подобную информацию в тайне?

 – Дело не в руководстве, а во мне. Канал Муз-ТВ ориентируется на молодежную аудиторию, и я сама заинтересована как можно дольше оставаться среди молодых. И дело тут не в возрасте, а в имидже. Пока мне это удается.

 – Многие путаются с вашей фамилией. Какая она у вас: Морозова или Кудрявцева?

 – Кудрявцева – это моя девичья фамилия, а Морозовой я стала два года назад, после того как вышла замуж.

 – Чем занимается ваш муж?

 – Автомобильным бизнесом.

 – Как он относится к тому, что вы снялись обнаженной для одного мужского журнала?

 – Без его разрешения я бы это не сделала. Муж сказал: «По идее, я должен ответить «нет» – ведь потом все мужики будут на тебя пялиться. Но я скажу «да». Лет через 20 ты посмотришь на фотографии и скажешь: «О! Вот какой я была!» Матвей у меня очень продвинутый и современный мужчина.

 – Что сказали по этому поводу ваши родственники?

 – Все были в шоке. Маме было неудобно перед родственниками из Питера. Они ей позвонили, а она даже не знала, что им сказать. Они же люди пожилые.

 – Мужчины стали как-то по-другому на вас смотреть?

 – Есть такое. На работе я часто замечаю их оценивающие взгляды. Типа: «А у нее все так же, как на фотографиях, или нет?» Я же всегда хожу в футболках, джинсах. Никто не привык во мне видеть секси.

 – От первого брака у вас есть сын. Как его зовут?

 – Жан. В честь Жан-Клода Ван Дамма, который в 18 лет (а именно тогда я и родила) был моим кумиром. По этому поводу все до сих пор надо мной издеваются... Когда сын пошел в школу, я ему сказала: «Жаник, вот мама у тебя была дурочка. Если хочешь, мы можем поменять тебе имя на то, которое тебе нравится». Но Жан не захотел ничего менять.

 – Правда, что у вас были проблемы с алкоголем, и вы поэтому сегодня не пьете вообще?

 – У меня были проблемы со здоровьем, которые я связала с алкоголем. После развода с первым мужем я пыталась наверстать упущенное: ежедневные тусовки, компании, алкоголь... Как-то утром после очередной гулянки мне стало очень плохо: руки-ноги отнимались, сердце заходилось, я думала, что я умираю. Я так напугалась, что вызвала скорую. Когда врачи уехали, я сказала себе: «Лера, надо остановиться. Ты еще молодая, у тебя все впереди». С тех пор я не пью. Даже пиво.

 – Иногда вас можно увидеть в компании Отара Кушанашвили. Ваш муж не ревнует?

 – Не ревнует. На нашей свадьбе Отар был другом моего мужа. Они очень быст­ро нашли общий язык.

 – Правда, что с Отаром у вас в свое время были близкие отношения?

 – Неправда. Мы вместе работали на «Партийной зоне», вместе ездили на гастроли, спали в поездах, в гостиницах, я спасала его от алкоголя... И это все. Отар – мой старый и надежный товарищ. Конечно, поначалу он пытался оказывать мне знаки внимания. Но дальше чашки кофе у нас ничего не продвинулось. Отар изначально понял, что ему не светит, и плюнул на это дело.

 – Разве с такой женщиной, как вы, мужчины могут просто дружить?

 – Я хочу, чтобы это было возможно, но они не понимают этого.

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