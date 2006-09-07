С НОВЫМ ФИНАНСОВЫМ ГОДОМ!

В России начался новый финансовый год. На Западе есть такая традиция: отмечать новый деловой этап. Мы отпраздновали это событие вместе с РБК (Росбизнесконсалтинг). По-русски: широко, с размахом, с песнями и плясками. Анна АСТАХОВА и Алена АНТОНОВА поднимали бокалы с шампанским на вечере РБК в Гостином Дворе и наблюдали за тем, как договариваются о годовых проектах.



Гостиный Двор как нельзя лучше подходит для такого события. Около тысячи друзей РБК в строгих костюмах под руку с дамами в вечерних нарядах спускались по мраморной лестнице. Их встречали манекенщицы с восточными сладостями. Картина вечера от РБК выглядела примерно так. Внизу из фонтанчиков лилось шампан­ское. Некоторые гости – видимо, из тех, что покрепче, – угощались напитками градусом повыше: Henessy и водкой «Империя». Закуривая толстые сигары, высокопоставленные служащие государственных департаментов и предприниматели вели деловые разговоры. В числе гостей – замминистра иностранных дел РФ Александр Яковенко, политик и бизнесмен Константин Боровой, адвокат Павел Астахов с женой, статусный юрист Михаил Барщевский и адвокатесса Наталья Барщевская.

Когда атмосфера вечера стала более расслабленной, хозяева вечера решили вручить гостям призы. Ну хотя бы за то, что те пришли. Модельер Вячеслав Зайцев получил точную копию автомобиля Audi А8, художник Никас Сафронов – туристический сертификат, губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин – чай и авиабилет в Лондон. Пословица «в большой семье не щелкай клювом» сработала и тут: телеведущий Николай Дроздов заболтался и опоздал на вручение корзинки сыров. А писатель, советник президента РФ Анатолий Приставкин с женой посетовали, что не выиграли путешествие по Китаю. Но радостно пообещали генеральному директору Венского бала Александру Смагину обязательно провальсировать тур: показать мастер-класс новичкам в следующем сезоне.

Генеральный директор РБК Юрий Ровенский подходил к каждому из гостей и дружески приветствовал (как у себя дома), чем, вероятно, вносил лепту в атмосферу домашнего празднества. Тем временем со сцены зачитывались поздравления от председателя СФ Сергея Миронова, вице-спикера Госдумы Любови Слиски, министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, губернатора Московской области Бориса Громова.