СЪЕЗД МИРОВОЙ ЗАКУЛИСЫ

Сингапур на несколько дней стал городом миллионеров. По приглашению американского журнала Forbes около четырехсот мировых бизнесменов съехались в этот город на свой шестой съезд. Среди присутствующих – 20 миллиардеров и 38 миллионеров, заработавших от 100 до 900 млн. долл. Совокупный же капитал всех делегатов съезда миллионеров-2006, по словам главного редактора и председателя совета директоров издания Стива Форбса, составляет не менее 80 млрд. долл. Всего же число миллионеров достигло почти 9 млн. человек, которые владеют в общей сложности капиталом в 34 трлн. долл.



Сингапур выбран из-за произошедшего в этом году возвышения Азии, которая породила 115 супербогачей. Традиционно в Азиатско-Тихоокеанском регионе лидируют японцы (27 миллиардеров), а состояние самого богатого представителя Страны восходящего солнца Ясуо Такеи оценивалось в 5,4 млрд. долларов. Список индийских миллиардеров в этом году пополнился сразу десятью новыми именами и возрос до 23 человек. Богатейшим человеком в Азии стал 55-летний стальной магнат индийского происхождения Лакшми Миттал. Он же занимает пятое место среди самых состоятельных людей планеты. На десятой позиции в мировом рейтинге богачей – представитель Гонконга Ли Ка-шинг (Li Ka-shing), чье состояние в недвижимости, долях в судоходстве и телекоммуникациях оценивается в 18,8 млрд. долларов. Всего в Гонконге 17 миллиардеров. В Китае их 8. Самым богатым признан глава компании «Ситик Пасифик» – 64-летний Жун Чжицзянь (1,7 млрд.). Он, кстати, сын бывшего заместителя председателя КНР, «красного капиталиста» Жун Ижэня. Пять миллиардеров проживают на острове Тайвань, где самым богатым является 89-летний Ван Юнцин (5,4 млрд.) – председатель правления химической корпорации «Формоза Пластикс Групп». Далее восемь миллиардеров зарегистрировано в Малайзии, семь в Австралии, по четыре – в Сингапуре и Южной Корее, а на Филиппинах и в Таиланде – по три.

Вполне вероятно, что дата проведения съезда тоже не случайна. После подсчета состояния богатейших людей мира Forbes решил обратиться к астрологии и выяснить, какие знаки зодиака «притягивают» деньги. Больше всего миллиардеров родились под знаком Девы – около 12% богачей отмечают день рождения между 23 августа и 22 сентября. Среди них – второй богач мира американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 42 млрд. долларов и глава Oracle Ларри Эллисон с 16 млрд. долларов (15-е место). Представителей же самого «денежного» знака общего списка миллиардеров – Девы – в России двое: глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (11 млрд. долларов – 37-е место) и совладелец Михайловского ГОКа Алишер Усманов (2,6 млрд. долларов – 278-е место).