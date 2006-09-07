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РУССКИЙ СЛЕД

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Из Франции – Алена АНТОНОВА ]

Россияне покидают Cote d\'Azur. Разъезжаются состоятельные соотечественники в разные стороны. Кто-то едет на родину через Сардинию. Но основной поток долларово-ориентированной миграции наблюдался в сторону... Турции. Да-да. Именно в Турцию направили свои стопы десятки русскоговорящих обитателей элитного Средиземноморья, чтобы лично присутствовать на Гран-при гонок «Формула-1» на трассе Istanbul Park, что неподалеку от турецкой столицы. Но перед этим важные господа все же приобщились к прекрасному на Фестивале российского искусства в Канне.

В клубе Les Caves в Сент-Тропе русским с каждым днем все тоскливее и тоскливее. Еще пару недель назад здесь можно было наблюдать многих состоятельных российских граждан – от одного из руководителей банка «МДМ» Андрея Мельничеко до предпринимателя Фархада Ахмедова. Сейчас здесь резвятся и подсчитывают «доходы-убытки» русскоговорящие девушки-манекенщицы. Их на юге Франции с каждым годом становится все больше и больше. Когда-то это была заслуга модельного продюсера Петра Листермана. Сейчас девчонки предпочитают зарабатывать сами.
  Одна из вечеринок, совсем недавно всколыхнувшая сельскую местность поблизости с Nikki Beach, – мероприятие, устроенное компанией Ultra Marine (это официальные российские дилеры компании «Азимут»). Весь пляж был усыпан серпантином, над гостями летали мыльные пузыри (работала специальная машина). Мало того что общие счета за еду и алкоголь, оплаченные гостями, превышали сумму в 100 000 евро (это только личные счета гостей без учета затрат на вечеринку). Так еще в гости к россиянам заехали рэппер Пафф Дэдди, который в этот же день отмечал рядом свой день рождения, и актриса-модель Памела Андерсон в сопровождении российских друзей.
  Актер Геннадий Хазанов, рестораторы Аркадий Новиков, Ми­хаил Зельман, композитор Игорь Кру­той, певица Лолита Милявская, продюсер Александр Цекало – десятки уважаемых и состоятельных гостей приехали в Канн к режиссеру Никите Михалкову. Он в девятый раз проводил там Фестиваль российского искусства. По сути, это культурное меро­приятие уже много лет традиционно завершает месячник помощи «российские миллионеры – Франции».
  Побросав свои насиженные годами, любимые «до занозы в горле» местечки вроде клуба Sporting Club в Монако или отелей Du Cap или Eden Roc на Cote d\'Azur, в Канн, поддер­жать отечест­венное, выдвинулись предприниматели Евгений Швидлер, Давид Давидович, Сулейман Керимов, которые отдыхали на Лазурном берегу весь сезон 2006 года. Возможно, одной из причин появления этих уважаемых россиян на фестивале российского искусства была возможность лично пообщаться с мэром Канна Бернаром Брошаном на закрытом ужине.
  Но мы полагаем, что это было искреннее желание приобщиться к выступлению петербургского театра балета под управлением Бориса Эйфмана (показывали балет «Анна Каренина» на музыку Петра Чай­ковского), фильмам «Космос как предчувствие» Алексея Учителя, «Девятая рота» Фе­дора Бондарчука и «Настройщик» Ки­ры Муратовой. Строго говоря, выступление камерного оркестра «Моско­вия», который ис-
полнил произведения Дмитрия Шостако­вича, произвели не меньшее впечатление на гостей фестиваля (этот музыкальный вечер был посвящен столетию со дня рождения русского композитора). Главным событием стала «Русская ночь» с фейерверком, показом новой русской моды, выступлением артистов Русского национального фольклорного театра из Череповца и угощением от поваров с Вологодчины. А еще в этот же день французский кутюрье Пьер Карден был удостоен почетного знака «За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией». Сам советник президента РФ Юрий Лаптев вручил легендарному модельеру награду на девятом Фестивале российского искусства в Канне! Такое пропустить не-воз-мож-но!
  Но август подходил к концу. Десятки болельщиков «Фор­мулы-1», включая губернатора Чукотки Романа Абрамовича, выдвинулись на Гран-при в Турцию. Русских вообще на «Формуле-1» становится все больше. Так, например, на этот раз поработал с гонками и известный дизайнер и художник Андрей Шаров. Он создал особенный дизайн автомобилей Ф1 – «Комету», которая украсила машины действующих чемпионов мира – MILD SEVEN RENAULT F1 TEAM. Это событие сенсационного плана для российской фэшн-индустрии: впервые российский топ-дизайнер одежды принял участие в проекте «Королевских гонок». На машинах с белоснежными стильными кометами ездили гонщики Фернандо Алонсо и Джанкарло Физикелла.
  По дороге в Турцию болтливые соотечественники не переставали обсуждать трепетные романтические отношения губернатора Чукотки с извест­ной российской манекенщицей Дашей, временно проживающей в Лондоне. Более того, многие трактовали это как «роман» и звучали фразы «развод с женой».

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