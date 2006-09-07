АКТЕРЫ И ПОЛИТИКИ ПРИСТАЛИ К ПИРСУ

Умение держать зрителя и аудиторию в напряжении, одним звуком обратить на себя внимание огромной толпы и одного единственно нужного человека, стопроцентная вероятность быть услышанным и узнаваемым – отличительные черты хорошего политика, руководителя, актера, преподавателя. Постичь природу этих навыков на мастер-классе Стюарта Пирса (Stewart Pearce) – главного специалиста по сценической речи в шекспировском театре «Глобус» в Международной мастерской киноисскуства пытались Анна АСТАХОВА и Алена АНТОНОВА вместе с известными российскими актерами.



К вопросам образования российские актеры и режиссеры всегда подходят основательно. Для этого в современной России все есть. Во-первых, хорошая крепкая основная база, во-вторых, возможности и желание постоянно повышать свой уровень. Это мнение было одним из лидирующих в ответах «студентов». Правда, Ксения Алферова, акт­риса («Зеркальные войны: отражение первое», «Московские окна» и др.), дочь Ирины Алферовой и Александра Абдулова, настоятельно просила подчеркнуть, что «на этих занятиях главное, что мы работали по глубинным составляющим, здесь помогают найти себя, свой звук». Ей вторит Александра Ребенок, актриса театра Мейерхольда, телеведущая телеканала О2ТV: «Мне помогли найти себя и стать уверенной». Молодая актриса Анна Михалкова («Изображая жертву», «Сибирский цирюльник»), дочь Никиты Михалкова, сама прочла целую лекцию о сценическом искусстве. В общем, все, кто присутствовал на сем событии – в том числе еще и актриса Дарья Мороз («Кризис среднего возраста», «Русский регтайм»), и актер Павел Деревянко («Ехали два шофера», «Дело о мертвых душах»), и педагог ВГИКа Ксения Кузнецова, довольны и собираются ходить учится дальше. Голос – наиважнейшая составляющая для оратора с древности и по сей день, и еще неизвестно, в каких областях он нужнее.

Основатель и художественный руководитель, Меж­дународной мастерской кино­искусства Джерард Майкл Мак­Карти (Gerard Michael MacCarthy), променявший Ир­ландию на российские просторы, по секрету поведал, что уже есть заказы на мастер-классы от видных политиков и бизнесменов, а следующими на очереди стоят российские режиссеры. Как консультанту «Русского видео» и создателю мастерской ему это очень импонирует. В октябре планируется визит Лэрри Хама, японца, мастера комиксов и «любимого мужчины» Тарантино, затем закрытые показы фильмов Копполы и других мировых мастеров.